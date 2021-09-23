Kayserispor üçüncü galibiyetini aldı

Yukatel Kayserispor bu sezon ligdeki üçüncü galibiyetini aldı.
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor ligin 6. haftasında sahasında Galatasaray’ı 30 mağlup etmeyi başardı. Sarı kırmızılılar sahasında Galatasaray’ı Mame Baba Thiam (2) ve Emrah Başsan’ın golleri ile mağlup ederken ligdeki 3. galibiyetine imza koydu. Yukatel Kayserispor geride kalan 6 haftada 3 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı ve 10 puana ulaştı.
Sarı kırmızılı ekip; bu sezon Medipol Başakşehir ve Kasımpaşa maçlarını galibiyetle noktalamış, Adana Demirspor ile berabere kalmış ve Altay ile Hatayspor maçlarında da yenilmişti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.