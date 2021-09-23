Kayserispor'dan tarihi galibiyet 48 yıl sonra sahasında Galatasaray'ı mağlup etti

Yukatel Kayserispor, Süper Lig tarihinde 48 yıl sonra Galatasaray'ı sahasında mağlup etti.
Süper Lig'de mücadele veren Yukatel Kayserispor, sahasında Galatasaray'ı 30 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırırken çok uzun yıllar sonra rakibini sahasında mağlup etmenin mutluluğu içerisinde. Süper Lig'in en çok şampiyon olan takımı Galatasaray'ı sahasında 1973/1974 sezonunda 20 yenen Kayserispor, 48 yıl aradan sonra bir kez daha mağlup etti. Mame Thiam (2) ve Emrah Başsan'ın golleri ile tarihi bir zafer yaşayan Kayserispor, rakibi ile sahasında oynadığı 26 maçta 2 galibiyet 12 beraberlik 12 yenilgi aldı. Kayserispor bu maçlarda ilk kez 90 dakikada rakibine 3 gol atma başarısı gösterdi. Kayserispor ile Galatasaray arasında Kayseri'de oynanan Süper Lig maçları ve neticeleri şöyle:
20212022 KayserisporGalatasaray 30
20202021 KayserisporGalatasaray 03
20192020 KayserisporGalatasaray 23
20182019 KayserisporGalatasaray 03
20172018 KayserisporGalatasaray 13
20162017 KayserisporGalatasaray 11
20152016 KayserisporGalatasaray 11
20132014 KayserisporGalatasaray 24
20122013 KayserisporGalatasaray 13
20112012 KayserisporGalatasaray 02
20102011 KayserisporGalatasaray 00
20092010 KayserisporGalatasaray 00
20082009 KayserisporGalatasaray 00
20072008 KayserisporGalatasaray 11
20062007 KayserisporGalatasaray 00
20052006 KayserisporGalatasaray 13
20042005 KayserisporGalatasaray 22
19971998 KayserisporGalatasaray 12
19951996 KayserisporGalatasaray 12
19941995 KayserisporGalatasaray 01
19931994 KayserisporGalatasaray 12
19921993 KayserisporGalatasaray 11
19851986 KayserisporGalatasaray 00
19791980 KayserisporGalatasaray 11
19741975 KayserisporGalatasaray 11
19731974 KayserisporGalatasaray 20
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