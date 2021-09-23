Kayserispor'dan tarihi galibiyet 48 yıl sonra sahasında Galatasaray'ı mağlup etti

Yukatel Kayserispor, Süper Lig tarihinde 48 yıl sonra Galatasaray'ı sahasında mağlup etti.

Süper Lig'de mücadele veren Yukatel Kayserispor, sahasında Galatasaray'ı 30 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırırken çok uzun yıllar sonra rakibini sahasında mağlup etmenin mutluluğu içerisinde. Süper Lig'in en çok şampiyon olan takımı Galatasaray'ı sahasında 1973/1974 sezonunda 20 yenen Kayserispor, 48 yıl aradan sonra bir kez daha mağlup etti. Mame Thiam (2) ve Emrah Başsan'ın golleri ile tarihi bir zafer yaşayan Kayserispor, rakibi ile sahasında oynadığı 26 maçta 2 galibiyet 12 beraberlik 12 yenilgi aldı. Kayserispor bu maçlarda ilk kez 90 dakikada rakibine 3 gol atma başarısı gösterdi. Kayserispor ile Galatasaray arasında Kayseri'de oynanan Süper Lig maçları ve neticeleri şöyle:

20212022 KayserisporGalatasaray 30

20202021 KayserisporGalatasaray 03

20192020 KayserisporGalatasaray 23

20182019 KayserisporGalatasaray 03

20172018 KayserisporGalatasaray 13

20162017 KayserisporGalatasaray 11

20152016 KayserisporGalatasaray 11

20132014 KayserisporGalatasaray 24

20122013 KayserisporGalatasaray 13

20112012 KayserisporGalatasaray 02

20102011 KayserisporGalatasaray 00

20092010 KayserisporGalatasaray 00

20082009 KayserisporGalatasaray 00

20072008 KayserisporGalatasaray 11

20062007 KayserisporGalatasaray 00

20052006 KayserisporGalatasaray 13

20042005 KayserisporGalatasaray 22

19971998 KayserisporGalatasaray 12

19951996 KayserisporGalatasaray 12

19941995 KayserisporGalatasaray 01

19931994 KayserisporGalatasaray 12

19921993 KayserisporGalatasaray 11

19851986 KayserisporGalatasaray 00

19791980 KayserisporGalatasaray 11

19741975 KayserisporGalatasaray 11

19731974 KayserisporGalatasaray 20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.