Tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü 4 yaralı

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Dikme Kapuzbaşı yolu üzerinde tır ile otomobil çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralanan Sultan A., Emine A., Fatma S. ve Şifa A.’yı ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Yapılan kontrollerde Cuma Ali Akarsu’nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. İncelemelerin ardından Cuma Ali Akarsu’nun cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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