Bekçi, inşaat kulübesinde ölü bulundu

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde inşaat bekçisi, bekçilik yaptığı inşaatın kulübesinde ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Demokrasi Mahallesi Turan 1 Cadde üzerinde meydana gelen olayda, yapımına devam edilen bir inşaatta bekçi olarak çalışan Mustafa A.'dan (58) haber alamayan yetkililer, inşaata geldiğinde Mustafa A.'nın kaldığı inşaat kulübesinde hareketsiz şekilde yattığını gördü. İhbar üzerine bölgeye polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahale de Mustafa A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Mustafa A.'nın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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