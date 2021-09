Büyükşehir Spor A.Ş.’den ‘hareketli’ olan vatandaşlara sürpriz hediye

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. ‘Avrupa Hareketlilik Haftası’ kapsamında gerçekleştirdiği etkinliklerinde dikkat çeken bir uygulama yaparak ‘hareket’ etmeye özen gösteren vatandaşları ödüllendirdi. Spor A.Ş. çalışanları bu kapsamda ayrıca ‘Arabasız Gün Etkinliği’ düzenleyerek iş yerine özel araçsız ulaşım sağladı.

Güne her sabah yürüyüş yaparak başlayan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri’de spor faaliyetlerinin adeta lokomotifi olan Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Spor A.Ş., ‘Sürdürülebilir Hareketlilik ile Güvenli ve Sağlıklı Ol’ teması ile şehir merkezinde yürüyen merdiven yerine normal merdivenleri kullanan vatandaşlara sağlıklı ve güvenli hareketliliği teşvik etmek amacı ile ekip halinde bir sürpriz yaparak ödül hediyeler verdi.

Kayseri’de ‘spor’ denilince akla ilk gelen kurumlardan olan Spor A.Ş. kentte Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında ilgi çeken farkındalık uygulamalarına imza attı. Bu kapsamda hareketlilik ve sağlık temalarına vurgu yapan Spor A.Ş. çalışanları, şehir merkezinde yürüyen merdiven yerine normal merdiveni tercih eden yaşlısından gencine pek çok vatandaşa ekip ile sürpriz yaparak alkış ve ödül hediyelerle karşılayıp, hareketli olan vatandaşları tebrik etti. Vatandaşlar bu karşılama karşısında şaşkınlık ve mutluluklarını gizleyemedi. Spor A.Ş. çalışanları ayrıca yine söz konusu Avrupa Hareketlilik Haftası’nda bir başka farkındalığa daha yer vererek ‘Arabasız Gün Etkinliği’ kapsamında iş yerlerine özel araç kullanmaksızın yürüyerek, bisiklet ve toplu taşıma ile ulaşım sağladı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, sporun hemen her çeşidinde vatandaşları spor yapmaya teşvik ederken, Avrupa Hareketlilik Haftası’nı da düzenli olarak kutluyor. Toplumda hareketlilik ve fiziksel aktiviteyi artırmak adına önemli bir fırsat olan Hareketlilik Haftası’nda her yıl bir tema üzerine etkinlikler düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, bu yıl da ‘Sürdürülebilir Hareketlilik ile Güvenli ve Sağlıklı Ol’ teması ile yaptığı uygulamalarla toplumda farkındalık oluşturdu.

Toplum sağlığı konusunda önemli bir yer tutan hareketlilik ve fiziksel aktivite, toplumda sürekli artış eğilimi gösteren obezitenin azaltılması konusunda önemli bir unsur olarak belirleniyor. Aşırı ve yanlış beslenme ile hareketsizlik beraberinde obeziteyi de getirirken artan obezite ile farklı pek çok hastalık da baş gösteriyor.

