Emre Demir resmen Barcelona'da

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Olcay DÜZGÜN / KAYSERİ (DHA) Yukatel Kayserispor forması giyen Emre Demir, İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona'ya transfer oldu.

Yukatel Kayserispor resmi Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Gururluyuz, mutluyuz, umutluyuz. Altyapımızdan yetişerek defalarca alt yaş kategorilerinde milli formayı giyen, Süper Lig´in en genç golcüsü Emre Demir'in, Barcelona'ya transferi konusunda anlaşma sağlandı" ifadelerine yer verildi.

Barcelona'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada ise oyuncuyla 2027 yılına kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu.DHA-Spor Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2021-09-23 18:55:19



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