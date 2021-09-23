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KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, havaların soğumasıyla birlikte Türkiye´nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes'e kar yağdı.

Kayseri'de hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte 3 bin 917 rakımlı Erciyes Dağı´nın 2 bin 650 rakımına kadar kar yağdı. Saat 16.00 sıralarında başlayan kar, bir süre sonra şiddetli rüzgarla birlikte etkisini artırdı. Türkiye´nin önemli kış turizm merkezlerinden olan Erciyes beyaza bürünürken, bölgede ayrıca, sis de etkili oldu.DHA-Genel Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2021-09-23 19:17:29



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