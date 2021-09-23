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Erciyes'e 'kar' yağdı

DHA

Erciyes'e 'kar' yağdı


KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, havaların soğumasıyla birlikte Türkiye´nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes'e kar yağdı.
Kayseri'de hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte 3 bin 917 rakımlı Erciyes Dağı´nın 2 bin 650 rakımına kadar kar yağdı. Saat 16.00 sıralarında başlayan kar, bir süre sonra şiddetli rüzgarla birlikte etkisini artırdı. Türkiye´nin önemli kış turizm merkezlerinden olan Erciyes beyaza bürünürken, bölgede ayrıca, sis de etkili oldu.DHA-Genel Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN
2021-09-23 19:17:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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