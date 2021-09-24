Polisin 'dur' ihtarına uymayan araçtakiler kaçamadı; 3 gözaltı

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Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, polisin 'dur' ihtarına uymayarak, kiraladıkları hafif ticari araçla kaçmaya çalışan 3 kişi, kovalamaca sonucu yakalandı. Araçtakilerin birinin üzerinde uyuşturucu madde ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

Kocasinan ilçesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarında devriye görevinde bulunan polis, durumundan şüphelendiği 38 ADT 655 plakalı hafif ticari aracı durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan araçtaki Ş.A., M.E. ve E.E., kaçmaya başladı. Araçtaki şüpheliler, yaklaşık yarım saat süren kovalamacanın ardından polis ekiplerince yakalandı. Kiraladıkları araçla kaçmaya çalıştıkları belirlenen şüphelilerden birinin üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ

2021-09-24 00:28:15



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