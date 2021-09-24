Erciyes'te kar etkili oldu Kar kalınlığı yer yer 10 santime kadar ulaştı

Erciyes Dağı'nda gece başlayan kar yağışı tesislerin bazı bölümünü beyaza bürüdü. Kar kalınlığı bazı noktalarda 10 santime kadar ulaştı.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Dağı'nda gece saatlerinde başlayan kar Tekir ve Hacılar Kapı bölgelerinde etkili oldu. Tekir Kapı'da 2 bin 400 metreye kadar yağan kar zemini beyaza bürüdü. Hacılar Kapı da 2 bin 650 metrede kar kalınlığı 10 santime kadar ulaştı. Üst bölgelerde ise kar kalınlığının daha fazla olduğu öğrenildi.

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