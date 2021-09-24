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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aşı için gelen vatandaşın aşısını Sağlık Müdürü Benli yaptı

İHA

Aşı için gelen vatandaşın aşısını Sağlık Müdürü Benli yaptı

Kayseri'de aşı için aile sağlığı merkezine gelen bir vatandaşın aşısını İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli yaptı.
İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli; beraberinde Sağlık Hizmetleri Başkanı Doç. Dr. Serhat Koyuncu, 112 Acil Komuta Kontrol Merkezi Başhekimi Uzm. Dr. Mehmet Biçer ile birlikte TOKİ Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil İstasyonunu ziyaret etti. TOKİ Aile Sağlığı Merkezi ziyareti sırasında Benli'ye, Aile Sağlığı Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. Rıfat Türker eşlik etti. Merkezde verilen sağlık hizmetlerini yerinde gözlemleyen Benli, vatandaşlar ile de görüşerek istek ve taleplerini dinledi. Ziyaret sırasında aşı olmak için merkeze gelen bir vatandaşın da aşısını kendi yapan İl Sağlık Müdürü Benli; özellikle gebelerin ve kanser hastalarının aşılanmasının Covid19’a bağlı ciddi sağlık problemlerinin önlenmesine büyük etkisi olduğunun altını çizerek vatandaşların aşı konusuna gereken hassasiyeti göstermeleri gerektiğini dile getirdi.
Aile Sağlığı Merkezi ziyaretinin ardından 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunu ziyaret eden Benli, istasyonda görevli personelden istasyonun bağlı olduğu bölgedeki nüfus yoğunluğu ve bölgede yaşanan vakalar hakkında bilgi alarak genel durum değerlendirmesi yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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