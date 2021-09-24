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Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nursaçan, faiz indirimini değerlendirdi Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan: "Faiz lobisi döviz ve bahanesi ile Türk ekonomisini tehdit ediyor"

İHA

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nursaçan, faiz indirimini değerlendirdi Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan: "Faiz lobisi döviz ve bahanesi ile Türk ekonomisini tehdit ediyor"

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Merkez Bankası’nın faizde yaptığı 1 puanlık indirimin, piyasalar açısından cesaret ve umut verici olduğunu söyledi. Başkan Nursaçan, “Faiz lobisi, döviz bahanesi ile ekonomiyi tehdit ediyor. Biz, üretici ve sanayicilerimiz adına faiz indirimini destekliyor, devamını bekliyoruz” dedi.
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, faiz indirimine karşı olduklarını söyleyenlerin, indirimin dövizi ve dolayısıyla maliyetleri yükselteceği iddiasında bulunduklarını belirterek, “Türkiye, benzersiz ekonomik tecrübelere sahip olan ve bu tecrübelerinden çok kıymetli sonuçlar üretmiş bir ülkedir. Elbette döviz kurunun yükselmesi önemlidir; ama yüksek faiz de bir o kadar önemlidir. Yüksek faiz ortamında yatırım olmayacağını bilmek için ekonomi profesörü olmaya gerek yok. Biz, üretici ve sanayicilerimiz adına faiz indirimini destekliyor ve inşallah devamını bekliyoruz” diye konuştu. Merkez Bankası’nın 1 puanlık faiz indiriminin bile siyasi polemik konusu haline getirilmeye çalışılmasının ülkeye bir faydası olmadığına dikkati çeken Başkan Tahir Nursaçan, “Faiz indirimiyle ilgili olarak, ekonomistlerden ziyade siyasilerin konuşması çok manidar. Herkes üzerinde ittifak etmiş gibi yüksek faize sahip çıkıyor. Ülkenin ekonomik durumunun uygun olmadığından bahsediyor. Dolarda tarihi zirve diye bahsedilen rakam, dünkü kurun yüzde 1 üstünde. Ama ortalıkta kıyamet kopuyor. Faiz 200 puan yükselirken yetmez diyenler, 100 puanlık indirimde karalar bağlıyor. Bu nasıl bir yaklaşım, anlamak mümkün değil. Bütün taraflara sesleniyorum: Lütfen biraz sakin olalım. Ekonomik olayları, uzun vadeli, realist ve objektif değerlendirmek şart. Zor koşullara rağmen sanayide çarklarını döndürmeye çalışan, dişini tırnağına takan sanayicilerin bu faiz ortamında faaliyetlerini nasıl sürdürdüğüne kimse kafa yormuyor. Zaten finansal zorluklar içinde mücadelesini sürdüren sanayici, bu faiz ortamında nasıl yatırım yapabilir? Faizin düşmesine karşı olanlar, acaba doğrudan ya da dolaylı olarak, bilerek ya da bilmeyerek yatırımların önünü tıkadıklarının farkındalar mı?” ifadelerini kullandı.
Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan, bankalardaki milyarlarca liralık döviz ve Türk Lirası tasarrufunun reel ekonomiye kazandırılması için faizlerin düşmesinin şart olduğunu da hatırlatarak, “Türkiye, girişimcisi de, sermayesi de, üretme ve ürettiklerini satma imkanı da yüksek bir ülke. Bankalardaki kaynaklarımızın yüzde 10’u üretime dönse ekonomimiz yükselişe geçer. Paranın bankada durmasının sebebi faiz; yararı ise sadece sahibine. Oysa ekonomiye ve üretime giren paranın yararı hem katbekat fazlasıyla sahibine hem de bütün insanımıza. Bunun da yolu, faizin düşmesinden geçiyor. Bizler, sanayiciler olarak faize böyle bakıyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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