Uyuşturucu şüphelisi, saklandığı halı arkasında yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Yasin DALKILIÇ/ KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden M.D., evde halının arkasına saklanırken yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'uyuşturucu madde ticareti' ve 'uyuşturucu madde kullanmak' suçlarından yakalama kararı bulunan 10 şüpheli için eş zamanlı operasyon düzenledi. Kocasinan ve Melikgazi ilçesindeki adreslere yapılan baskınlarda 7 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerden M.D., evde halının arkasına gizlenirken yakalandı. Bu anlar, kameraya da yansırken, emniyette sorgusu tamamlanan 7 şüpheli, sağlık kontrolü için devlet hastanesi adli tabipliğe getirildi. Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ

2021-09-24 11:07:23



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.