Başkan Büyükkılıç: “Kahramanlarımızın alnından öpüyorum”

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İtfaiye Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajında, canlarını tehlikeye atarak, tüm canlıları koruyan ve kurtaran itfaiye ekiplerini kutlayarak, “Bu zamana kadar yoğun, gayretli, fedakârca yaptığınız mücadeleden dolayı her itfaiye personeline ayrı ayrı teşekkür ediyor, alınlarından öpüyorum” dedi.

Osmanlı İmparatorluğu’ndan Türkiye Cumhuriyeti’ne kadar 307 yıllık köklü bir geçmişi olan itfaiye teşkilatının 7 gün, 24 saat kesintisiz fedakârca hizmetine devam ettiğini belirten Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin, 16 istasyon, 53 araç ve 270 personel ile kentte yangından trafik kazasına, doğal afetlerden, tehlikeye düşmüş tüm canlıların canlarını korumaya ve kurtarmaya kadar birçok konuda görevini başarıyla sürdürdüğünü vurguladı.

Başkan Büyükkılıç, olaylara zamanında ve doğru bir şekilde müdahale eden itfaiye ekiplerinin dünya standartlarındaki malzemeler ile daha da güçlendirildiğini ifade ederek, “En riskli mesleklerden birisini gerçekleştiren itfaiye ekiplerimiz bilgi, tecrübe, cesaret ve özveri isteyen olaylara müdahale ederken, kentte sadece yangınlara değil, tehlikeye düşmüş tüm canlıların canlarını korumak ve kurtarmak için çalışıyor. Avrupa’dan getirtilen yeni nesil can ve mal güvenliği tesisinin yanı sıra temiz hava solunum cihazı, maske, sırtlık ve şişe test cihazları ile ekipmanları personelin kullanımına sunduk” dedi.

Kahramanların yaz döneminde çıkan orman yangınlarında Yahyalı ilçesindeki yangınları başarıyla söndürdüklerini, terleri dahi soğumadan Antalya ve Muğla’daki yangınlara adeta koşarak gittiklerini hatırlatan Büyükkılıç, “Allah’a şükürler olsun orman yangınları ile mücadele ettiğimiz süreci devlet, millet el ele, birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde aştık. Yangın bölgelerinde canla başla mücadele eden o itfaiye personellerimiz nezdinde tüm kahramanlarımızın alınlarından öpüyorum. Allah razı olsun, ayağınıza taş değmesin. Allah vatanımıza ve milletimize bir daha böylesi afetler yaşatmasın” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, Türkiye'de her yıl 25 Eylül1 Ekim tarihleri aralığında kutlanan Yangından Korunma Haftası olarak da anılan İtfaiye Haftası dolayısıyla tüm itfaiye erlerinin bu özel haftasını kutladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.