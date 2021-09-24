Çaldıkları otomobille gezerken yakalanan 2 şüpheli adliyede

Yasin DALKILIÇ-Harun Reşit SERBEST/KAYSERİ, (DHA) KAYSERİ'nin Melikgazi ilçesinde çaldıkları otomobille gezerken yakalanan Murat K. (35) ve Mustafa G. (34), adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, İldem Cumhuriyet Mahallesi'nde 38 HL 971 plakalı otomobilin 22 Eylül gece saatlerinde çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmalarda otomobili Murat K. ve Mustafa G.´nin çaldığı belirlendi. Dün 2 şüpheli Kazım Karabekir Mahallesi'nde çaldıkları otomobille gezerken yaklaşık 15 dakika süren kovalamaca sonucu yakalandı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ-Harun Reşit SERBEST
2021-09-24 11:44:00
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