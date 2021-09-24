Başkan Çolakbayrakdar çölyaklılar için bir ilke imza attı Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar: “Glütensiz Kayseri mutfağını, uluslararası arenada tanıtacağız”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Çolakbayrakdar çölyaklılar için bir ilke imza attı Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar: “Glütensiz Kayseri mutfağını, uluslararası arenada tanıtacağız”

İHA

Başkan Çolakbayrakdar çölyaklılar için bir ilke imza attı Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar: “Glütensiz Kayseri mutfağını, uluslararası arenada tanıtacağız”

Kocasinan Belediyesi, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) ile sağlıklı beslenmek isteyenlere ve çölyaklılara yönelik ‘Glütensiz Kayseri Mutfağı’ projesi için protokol imzaladı. Projeyi imzalayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayserililere daha kaliteli ve daha sağlıklı bir yaşam sürmeleri için katkı sunmaya çalıştıklarını belirterek, şehrin yöresel ürünlerini ‘Glütensiz Kayseri Mutfağı’ ile uluslararası arenada tanıtacaklarını vurguladı.
Kayseri’nin yöresel mutfağının glütensiz olarak imalatının yapıldığı bir tesis kurulması ve çölyaklıların glütensiz ürünlere kolayca ulaşmasını sağlayacak olan anlaşma, Kocasinan Belediyesi Başkanlık makamında gerçekleştirildi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci ile protokol imzalandı. Çölyaklı bireylerin sağlıklı beslenmelerine katkı sağladıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Yenilikçi ve sosyal odaklı hizmet anlayışıyla bölge sakinlerine hizmet veriyoruz. Toplum içerisinde bütün katmanlarıyla ilgili farkındalığımızın olması lazım ve onların hayatlarını paylaşmamız gerekiyor. Bu çerçevede glüten duyarlılığı olan Kocasinanlı bireylere de belediye olarak elimizden geldiğince destek oluyoruz. Yaklaşık 4 yıldır glütensiz ürün paketi ile 200’e yakın çölyaklı ailesine destek oluyoruz. Bunun yanı sıra farklı projeler üretmeye çalışıyoruz. Bunlardan biri olan ‘Glütensiz Kayseri Mutfağı’ Proje’miz, hem glüten hassasiyeti olan vatandaşlarımıza hem de glütensiz ürünleri tüketmeyi yaşam biçimi haline getirenlere yönelik bir çalışmadır. Vatandaşlarımız yoğun bir şekilde glütensiz ürünler kullanmayı talep ediyor. Bu noktada imzaladığımız çalışma, inşallah şehrimize faydalı hizmet olur. Bu projeyle oluşturulacak olan üretim tesisiyle bu aileler buradan faydalanabilecekler. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile ORAN Kalkınma Ajansı’na teşekkür ediyorum. Özellikle belediye olarak yapmamız gereken işlerin en başında insanların hayatlarını kolaylaştırmak, mutlu etmek ve yüzlerini gülümsetebilmektir. Bu anlayışla hareket ediyoruz. Hemşehrilerimin yüzlerinde bir tebessüm bırakmışsak, bizim adımıza mutluluk vericidir” ifadelerine yer verdi. Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan Belediyesi olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çölyaklı vatandaşlarımıza desteklerimizi artırarak devam ettireceğimizi belirtmek isterim. Çölyaklı ailelerimizin her zaman yanındayız. Bu vesileyle hemşehrilerime huzurlu, mutlu, uzun ömürler dilerim” diyerek sözlerini noktaladı. ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci ise ‘Glütensiz Kayseri Mutfağı’ Projesi ile hem glütensiz ürünlerin imalatının olacağı hem de ürünlerin satılacağı bir mekanın olacağını belirterek, “Bu tesis, sadece şehrimiz için değil, bölge için besin merkezi olacak. Diğer illere ve belediyelere; glütensiz üretim merkeziyle büyük kolaylık sağlamış olacağız” diye konuştu.
Öte yandan ‘Glütensiz Kayseri Mutfağı’ Proje ile Kayseri’nin yöresel mutfağını glütensiz olarak imalatının yapıldığı bir üretim tesisi kurulması, çölyaklıların glütensiz ürünlere kolayca ulaşması ve glütensiz Kayseri mutfağını Türkiye’ye tanıtılması hedefleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Yalçın'dan vergi yapılandırma hatırlatması
YEREL HABERLER Başkan Yalçın'dan vergi yapılandırma hatırlatması
Kayseri'de sezonun ilk kardan adamı Erciyes'te yapıldı
YEREL HABERLER Kayseri'de sezonun ilk kardan adamı Erciyes'te ...
Giresunspor-Kayserispor maçını Atilla Karaoğlan yönetecek
YEREL HABERLER Giresunspor-Kayserispor maçını Atilla Karaoğlan ...
Terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet gösteren 4 kişiye adli kontrol
YEREL HABERLER Terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet gösteren 4 ...
Kabakcı, TOHM sporcuları ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Kabakcı, TOHM sporcuları ile bir araya geldi
Karaman'dan Emre Demir yorumu: "Gurur verici"
YEREL HABERLER Karaman'dan Emre Demir yorumu: "Gurur verici"
Çaldıkları otomobille gezerken yakalanan 2 şüpheli adliyede
YEREL HABERLER Çaldıkları otomobille gezerken yakalanan 2 şüpheli ...
(Özel) Gebelerde korona virüs riski arttı Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Zehra Beştepe Dursun: "Bazı kliniklerimiz gebe hastalar ile doldu, diğer kliniklere geçme durumunda kaldık" "Entübe olup bebekleriyle birlikte kaybettiğimiz gebe hastalarımız var"
YEREL HABERLER (Özel) Gebelerde korona virüs riski arttı Kayseri ...
Başkan Büyükkılıç: “Kahramanlarımızın alnından öpüyorum”
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç: “Kahramanlarımızın alnından ...
Amatörde aşı kartı ve PCR zorunluluğu olacak
YEREL HABERLER Amatörde aşı kartı ve PCR zorunluluğu olacak
Uyuşturucu şüphelisi, saklandığı halı arkasında yakalandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu şüphelisi, saklandığı halı arkasında ...
Erciyes beyaza büründü, ilk kardan adam yapıldı
YEREL HABERLER Erciyes beyaza büründü, ilk kardan adam yapıldı
Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nursaçan, faiz indirimini değerlendirdi Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan: "Faiz lobisi döviz ve bahanesi ile Türk ekonomisini tehdit ediyor"
YEREL HABERLER Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nursaçan, faiz ...
Çaldıkları otomobille gezerken yakalanan 2 kişi adliyede
YEREL HABERLER Çaldıkları otomobille gezerken yakalanan 2 kişi ...
Aşı için gelen vatandaşın aşısını Sağlık Müdürü Benli yaptı
YEREL HABERLER Aşı için gelen vatandaşın aşısını Sağlık Müdürü Benli ...
Brooque Williams 37 sayı attı
YEREL HABERLER Brooque Williams 37 sayı attı
Erciyes'te kar etkili oldu Kar kalınlığı yer yer 10 santime kadar ulaştı
YEREL HABERLER Erciyes'te kar etkili oldu Kar kalınlığı yer yer 10 ...
Uyuşturucu şüphelisi halının arkasından çıktı Uyuşturucudan araması bulunan 7 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu şüphelisi halının arkasından ...
Yasa dışı avlananlara ceza
YEREL HABERLER Yasa dışı avlananlara ceza
Açelya Özman imzayı attı
YEREL HABERLER Açelya Özman imzayı attı
Bellona Kayseri Basketbol elendi Bellona Kayseri Basketbol EuroCup'a katılacak
YEREL HABERLER Bellona Kayseri Basketbol elendi Bellona Kayseri ...
Polisin 'dur' ihtarına uymayan araçtakiler kaçamadı; 3 gözaltı
YEREL HABERLER Polisin 'dur' ihtarına uymayan araçtakiler kaçamadı; ...
Kayseri´de 3 dükkan ve bir minibüs alev alev yandı
YEREL HABERLER Kayseri´de 3 dükkan ve bir minibüs alev alev yandı
Berna Gözbaşı'dan 'Emre Demir' açıklaması
YEREL HABERLER Berna Gözbaşı'dan 'Emre Demir' açıklaması

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.