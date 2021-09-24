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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tarihine sahip çıkan büyükşehire ‘Jüri Özel Ödülü’

İHA

Tarihine sahip çıkan büyükşehire ‘Jüri Özel Ödülü’

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Tarihi Kentler Birliği tarafından düzenlenen Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması’nda jüri özel ödülüne layık görüldü.
Tarihi Kentler Birliği tarafından düzenlenen Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması’nda ödüller, sahiplerini buldu. 33 belediye, 33 uygulama ve 28 proje dalında toplam 61 proje ile 2020 yılında yarışmaya başvuru yapılırken, yarışma jürisi değerlendirmeleri sonucunda Metin Sözen Koruma Büyük Ödülü’nün yanı sıra, 1 Jüri Özel Ödülü, 7 Proje, 7 Uygulama ve 7 Süreklilik, 10 Başarı Ödülü verildi. Yarışma kapsamında Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Ağırnas Yukarı Bezirhane Restorasyonu, Kent Merkezindeki Tarihi Çeşmelerin Restorasyonu, Kültepe Müzesi ve Paleontoloji Müzesi çalışmaları kapsamında jüri özel ödülünü kazandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, uzun erimli olarak kent bütününde farklı alanlarda yürüttüğü koruma ve müzecilik çalışmaları ile tarihi dokuda tamamladığı farklı ölçeklerdeki nitelikli restorasyon ve işlevlendirme çalışmaları ve kentteki koruma bilincinin artırılmasını destekleyen çalışmaları nedeniyle 2020 yılı Jüri Özel Ödülü’ne değer bulundu. Yarışmanın ödül töreni, YAPEX Restorasyon ve Kültür Mirasını Koruma Fuarı kapsamında İstanbul Yenikapı’da bulunan Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde yapıldı. Gerçekleşen ödül törenine, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kardeş şehir protokolü imza töreni kapsamında Libya’nın Misurata kentinde bulunmasından dolayı katılamazken, jüri özel ödülünü, Başkan Büyükkılıç adına Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Kasım Balcı aldı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bir yandan Kayseri’nin proje ve yatırımları ile ilgili hizmetleri Kayseri’ye ve Türkiye’ye kazandırırken, bir yandan şehrin tarihi ve kültürel zenginliği ile turistik yönünü tüm dünyaya göstermek için çalışmalarına devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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