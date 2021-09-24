Başkan Büyükkılıç’tan 'Misurata' çıkarması

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kardeş şehir protokolü için gittiği Libya’nın Misurata kentine adeta çıkarma yaparak, kentin ticari, endüstriyel, eğitim, sağlık ve kültürel yaşam alanlarını yerinde gördü. Başkan Büyükkılıç, beraberindeki ilçe belediye başkanları ve iş insanları ile birlikte Libya’nın Misurata kentinden şehre döndü.

2023 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen ziyaret kapsamında liman kenti Misurata’da bir dizi temaslarda bulundu. Resmi tören ile karşılanan Kayseri heyeti, Misurata Belediyesi ziyareti ile başlayan programda Misurata Serbest Bölgesi ve limanlarını gezdi. Demir çelik ve gıda fabrikaları ile üretim tesislerini gezen Başkan Büyükkılıç ve heyeti, Ziraat ve Endüstri Odası ve Libya İşadamları Konseyi ile görüştü. Büyükkılıç, beraberindekilerle Misurata eğitim sektörü ile bir araya geldiği ziyarette, Misurata sağlık alanının farklı temsilcileri ile de buluştu. Libya’nın liman kentinde, üst düzey yetkililerin katıldığı Alaman Resort’ta gerçekleşen tören ile Misurata’yla kardeş şehir protokolüne imza atan Büyükkılıç, ziyaretin son gününde Misurata Belediye Başkanı Mahmoud Sgutri ile belediye binasında bir toplantı yaptı. Burada Başkan Büyükkılıç günün anısına Sgutri’ye Türkiye’nin incisi Erciyes Dağı kitabı ile Kültepe Kaniş Karum’dan çıkarılan 6 bin yıl önce çek, senet, ticari ve sosyal anlaşmaların yapıldığını gösteren tabletlerin replikasını hediye etti. Başkan Büyükkılıç ile heyeti, ziyaretin sonunda Misurata Uluslararası Havaalanı’ndan Kayseri’ye uğurlandı. Büyükkılıç’ın heyetinde, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış ve iş insanları yer aldı.

Başkan Büyükkılıç, Misurata ziyareti ile ilgili yaptığı açıklamada, “Kardeş şehrimiz Misurata’da iki şehir açısından çok faydalı olacak önemli programlara katıldık. Sağ olsun Misurata Belediye Başkanı Sayın Mahmoud Sgutri bizlere çok güzel ev sahipliği yaptı. Libya’dan dönerken tüm Misurata’ya sevgilerimi iletiyorum” dedi. Her iki başkan tarafından Türkçe, Arapça ve İngilizce olarak imzalanan 14 maddelik kardeş şehir protokolü kapsamında Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Misurata Belediyesi, kültürel bilgi, bilim, teknoloji, ekonomi, sanayi, planlama, sanat, çevre, sağlık, eğitim, spor, turizm gibi alanlarda işbirliğini geliştirmek amacıyla, Türkiye Cumhuriyeti ile Libya Devleti arasında kardeş şehir ilişkisini tarihi, kültürel, sosyal ve ekonomik ilişkiler üzerine çalışmalar yürütecek.

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