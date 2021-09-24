Kayserispor, Emre ve Doğan transferinden 57 milyon TL kazandı

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ,(DHA)SÜPER Lig ekibi Yukatel Kayserispor, altyapıda yetişen Doğan Alemdar (18) ve Emre Demir´in (17) transferinden toplam 5,5 milyon Euro (57 milyon 145 bin TL) kazandı.
Süper Lig ekibi Yukatel Kayserispor´da altyapıdan yetişen oyuncular meyvesini vermeye başladı. Sezon başında ilk olarak kaleci Doğan Alemdar, takımda gösterdiği başarılı performansın ardından Ligue 1 ekiplerinden Rennes´e 3,5 milyon Euro karşılığında transfer oldu. Kayserispor´un altyapısından yetişen Emre Demir'in de dün yapılan açıklama ile La Liga takımlarından Barcelona´ya transferi gerçekleşti. Genç futbolcu yeni takımıyla 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Kayserispor bu transferden de kasasına 2 milyon Euro koydu. Kayserispor bu sezon gerçekleşen iki transfer ile toplam 5,5 milyon Euro (57 milyon 145 bin TL) kazanmış oldu. Elde edilen gelir ile kulübün borç yükü azaldı.DHA-Spor Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN
2021-09-24 16:07:38
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