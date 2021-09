"Kayseri'de açıkta olan öğrenci yok"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Vali Şehmus Günaydın ve önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ile birlikte Yurtkur Kayseri Erciyes Erkek Öğrenci Yurdu’nda incelemelerde bulunarak, Kayseri’nin her zaman olduğu gibi öğrencinin yanında olduğunu, herhangi bir yurt sorunu ve açıkta olan öğrenci bulunmadığını söyledi.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ile birlikte Yurtkur Kayseri Erciyes Erkek Öğrenci Yurdu’nda incelemelerde bulundu. Yurtların kapsamı ile ilgili yetkililerden bilgiler alan Başkan Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada, Kayseri’nin 5 üniversitesi ile üniversiteler şehri ve eğitimin merkezlerinden birisi olduğunu belirterek, “Kayserimiz aynı zamanda genç dostu, ödüller almış bir şehir. Belediyeler olarak bizler bu konuda gerekli hassasiyeti gösteriyoruz. Kayseri’mizde kelimelerin ve cümlelerin üzerine basa basa söylüyoruz, şuanda herhangi bir yurt sorunu yok, herhangi bir açıkta olan öğrencimiz yok. Eğer böyle bir sıkıntısı olan varsa yerel yönetimlerimize, kurum ve kuruluşlarımıza müracaat ettiklerinde rahatlıkla onlara fırsat verilir” diye konuştu. Büyükkılıç, Kayseri’nin her zaman olduğu gibi öğrencinin yanında, hizmetleri ile ön plana çıkan bir anlayışın olduğu şehir olarak anıldığını ifade ederek, “Ayrıca KYK’mıza 2 bin yataklı yeni yurt yapılıyor, 3 bin yataklı yurdumuzun da gerekli çalışmalarını başlattık. O da devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığımıza da bu hassasiyetlerinden ve bize sahip çıkma duygularından dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.

Üniversitelerdeki yeni eğitim ve öğretim yılı dolayısıyla yurtlarda inceleme yaptıklarını söyleyen Vali Şehmus Günaydın ise şunları söyledi;

“4 Ekim itibariyle üniversitelerimizin büyük kısmında yeni eğitim öğretim yılı başlıyor, bazı üniversitelerimiz de başladı. Çocuklarımızın, gençlerimizin barınmasıyla ilgili Kayseri’mizde şuanda hiçbir sıkıntımız yok. Yurtlarımız son derece barınmak için hazırlıklı. Kaydını yaptıran gençlerimiz rahatlıkla burada öğrenim hayatlarını devam ettirebilirler. Bunun dışında da belediye imkânlarımız, valilik imkânlarımız, misafirhanelerimiz gençlerimizin hizmetinde. Bunlar talep ettikleri, arzu ettikleri takdirde bu konuda kendilerine yardımcı olacağız. Biz Kayseri olarak, Kayseri’nin esnafı olarak bize misafirliğe gelen üniversite öğrencilerimizin her türlü ihtiyacını karşılamak için hazırlıklarımızı tamamladık.”

Kentte bütün tedbirlerin alındığını vurgulayan Vali Günaydın, “Bütün kurum müdürlerimizle, yetkililerle, rektörlerimizle toplantılarımızı yaptık, bu toplantıları önümüzdeki haftada da devam ettireceğiz. Gençlerimizin Kayserimizde rahat, huzurlu ve güvenli bir şekilde eğitimöğretim hayatını devam ettirmeleri için bütün tedbirler alınmıştır. Özellikle altını çizeyim barınma konusunda da gençlerimizin bütün sorunlarını çözecek noktada gerekli hazırlıklarımızı yaptık, bu konuda olumsuzluk olmayacaktır” şeklinde konuştu. Önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız da yurtlarda yaptıkları incelemelerde hem pandemi döneminde temizliğe, hem kapasitesi itibariyle üniversitelerin bölümlerinin kendi ahengi açısında son derece dikkatli bir çalışma olduğunu gözlemlediklerini ifade etti.

