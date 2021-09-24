Derste fenalaşarak hayatını kaybeden öğretmen toprağa verildi

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Kayseri’de derste rahatsızlandıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden öğretmen toprağa verildi.

Talas ilçesinde bulunan Süleymanlı Mehmet Muammer Beluk Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde öğretmenlik yapan Murat Kahraman (49), derste aniden rahatsızlandı. Rahatsızlanan öğretmen ambulansla Tomarza Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayan Kahraman hayatını kaybetti. Murat Kahraman’ın cenazesi öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından memleketi Bünyan’da toprağa verildi.

Cenaze namazına Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Kayseri İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Akpınar, Talas İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Elmalı ve vatandaşlar katıldı.

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