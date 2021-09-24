Oto elektrikçide LPG tüpü patladı: 1 ölü, 2 yaralı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde LPG tüpünün patlaması sonucu çıktığı iddia edilen yangın sonucu oto elektrikçide 1 çocuk öldü, 2 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre Yeni Sanayi Sitesi 6152. Sokak üzerinde bulunan bir işyerinde LPG tüpünün patlaması sonucu çıktığı iddia edilen yangın sonrasında bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yangın sırasında iş yerinde bulunan Y.C.D. (11) ile birlikte 2 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Y.C.D., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası söndürülen yangında işyerinde maddi hasar meydana geldi. Olay yerine gelen Kayseri Oto Sanatkarlar Odası Başkanı Şeyhi Odakır, hayatını kaybeden çocuğun ailesine baş sağlığı dileyerek, "Akşam saatlerinde yangın çıktığı söylendi. Biz de yangının üzerine geldik. İçeride çalışan 2 kişi ve yanlarımda misafir olan bir çocuk varmış. 11 yaşındaki çocuk rahmetli oldu. İçeride LPG tüpü patlamış ama onun öncesinde aracın benzin deposundaki arızaya bakarken kıvılcım atmış. Kıvılcım sonrasında LPG tankında patlama olmuş. Maddi hasarı karşılarız ama can kaybına çok üzüldük" ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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