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Oto tamirhanesinde çıkan yangında 11 yaşındaki Yaşar Can öldü, 2 kişi yaralandı

DHA

Oto tamirhanesinde çıkan yangında 11 yaşındaki Yaşar Can öldü, 2 kişi yaralandı


Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, bir oto tamirhanesinde tamir edilen benzin deposunun yakıt pompasında çıkan yangında iş yerine misafir olarak gelen 11 yaşındaki Yaşar Can Davutoğlu yaşamını yitirdi, iş yeri çalışanı 2 kişi de yaralandı.
Olay, saat 20.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Şeker Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi 6152´nci Sokaktaki bir oto tamirhanesinde meydana geldi. İddiaya göre, iş yerinde çalışan Ümit Davutoğlu ve Ali isimli iki çalışan, tamir için gelen 38 VY 569 plakalı otomobilin benzin deposunu sökerek, yakıt pompasını tamir etmeye başladı. Bu sırada iş yerine Ümit Davutoğlu´nun yeğeni Yaşar Can Davutoğlu geldi. Ümit Davutoğlu ve Ali isimli iki çalışan benzin deposunun yakıt pompasına aküyle elektrik vermek isteyince yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler dükkanı kapladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada çevredekilerin yardımıyla dükkanda bulunan Ümit Davutoğlu, Yaşar Can Davutoğlu ve Ali isimli çalışan çıkarıldı. Olay yerine gelen itfaiye erleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Sağlık ekipleri de yaralılara ilk müdahaleyi yaparak, Kayseri Şehir Hastanesi´ne kaldırdı. Yaralılardan Yaşar Can Davutoğlu, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yangın ise yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından söndürüldü. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
'KENDİNİ DIŞARIYA ATAMAMIŞ'
Yaşanan olayla ilgili açıklama yapan Kayseri Oto Sanatkarlar Odası Başkanı Şeyhi Odakır, "Oto sanayimizde üzücü bir olay gerçekleşti. Arkadaşlar saat 20.00 civarında çalışıyormuş. Bir otomobilin benzin deposunu indirmişler, deponun pompasını tamir ederken oradan kıvılcımla aküden bir elektrik verince yangın çıkmış. Şu anda 11 yaşındaki bir kardeşimiz rahmetli oldu. Yarın cenazesi kaldırılacak. Yaralı 2 arkadaşımızda hafif sıyırıklar var. Başka bir şeyleri yok. Bizi asıl üzen o çocuğun rahmetli olması. Ona çok üzüldük. Yoksa buradaki zararı biz aşabilecek güçteyiz. Bunlar çok önemli değildi ama çocuğun ölmesi bizi derinden yaraladı. Çocuk burada çalışmıyormuş. Misafir olarak gelmiş. Buradaki ustamızın yeğeni oluyor. Çocuk yangın çıkmasıyla yukarıya kaçmış. Kendini dışarıya atamamış" diye konuştu.   DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN
2021-09-25 00:24:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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