Kayseri emniyetinden ortak uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı Satışa hazır halde uyuşturucu madde bulunduran 5 şahıs yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince ortak yapılan operasyonda, satışa hazır halde uyuşturucu bulunduran 5 kişi yakalandı.

Narkotik ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2 şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi üzerine ortak operasyon düzenlendi. Operasyonda yapılan aramalarda 15 parça halinde satışa hazır halde 39.47 gram metamfetamin, 5 parça halinde 4.74 gram bonzai, 1 adet hassas terazi, 6 adet kilitli poşet, 1 adet tabanca, şarjör ve 5 adet fişek ele geçirildi. Aramalarda çıkan materyallere el konulurken, operasyonda yakalanan 3 şahıs 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan 2 şahıs da 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.