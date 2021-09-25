Kayseri emniyetinden ortak uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı Satışa hazır halde uyuşturucu madde bulunduran 5 şahıs yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince ortak yapılan operasyonda, satışa hazır halde uyuşturucu bulunduran 5 kişi yakalandı.
Narkotik ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2 şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi üzerine ortak operasyon düzenlendi. Operasyonda yapılan aramalarda 15 parça halinde satışa hazır halde 39.47 gram metamfetamin, 5 parça halinde 4.74 gram bonzai, 1 adet hassas terazi, 6 adet kilitli poşet, 1 adet tabanca, şarjör ve 5 adet fişek ele geçirildi. Aramalarda çıkan materyallere el konulurken, operasyonda yakalanan 3 şahıs 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan 2 şahıs da 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.