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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Büyükkılıç ziyaretlerde bulundu, gençlerle buluştu

İHA

Başkan Büyükkılıç ziyaretlerde bulundu, gençlerle buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Önceki Dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlarından Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ile birlikte Kayseri Baro Başkanı olarak seçilen Avukat Ali Köse ile Türk Eczacılar Birliği 12. Bölge Kayseri Eczacı Odası seçimlerinde güven tazeleyen Kayseri Eczacı Odası Başkanı Uğur Nuri Akın’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Büyükkılıç ayrıca, bir alışveriş merkezinde gençlerle bir araya geldi.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Önceki Dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlarından Taner Yıldız ile birlikte ilk ziyaretini Türk Eczacılar Birliği’ne yaptı. Burada yeniden güven tazeleyen Kayseri Eczacı Odası Başkanı Uğur Nuri Akın’ı ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, Akın’ı tebrik ederek, görevinin tüm eczacı odası için hayırlı olmasını temenni etti. Görüşme sırasında ‘Memduh Başkanımın bizlerde emeği çok’ diyerek, pandemi zamanından bu yana Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın daima yanlarında olduğunu dile getiren Kayseri Eczacı Odası Başkanı Akın, şöyle konuştu; "Başkanımız en başından beri ne istediysek yanımızda oldu. Sağ olsun pandeminin başında eczanelerimizin dezenfekte edilmesi olayı vardı. Hemen bir telefonumuzla aynı gün başladı ve uzun süre de devam etti. Tüm belediyelerimize de sizler aracılığınızla teşekkür ederim. Bizi kırmadılar. Yoğun bir şekilde atlattık. Memduh Başkanımın emeği çok. Diğer arkadaşlarla da konuşuyoruz. Kayseri de olduğu kadar koordineli bir yer yokmuş.”
Başkan Büyükkılıç, daha sonra Taner Yıldız ile birlikte Kayseri Baro Başkanı olarak seçilen Av. Ali Köse’ye hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak, yeni görevini tebrik etti. Öte yandan gençleri geleceğin aynası olarak gördüğünü her fırsatta ifade eden Başkan Büyükkılıç, kentte bulunan bir AVM'yi ziyaret ederek, burada keyiflice kahve içip sohbet eden gençlerin sıcak sohbetlerine eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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