Yangında ölen Yaşar, okul çıkışı köye gitmek için tamirhaneye uğramış

Olcay DÜZGÜNHarun Reşit SERBEST/ KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, oto tamirhanesinde çıkan yangında yaşamını yitiren Yaşar Can Davutoğlu'nun (11), okuldan çıktıktan sonra köye gitmek için burada çalışan amcası Ümit Davutoğlu'nun yanına geldiği ortaya çıktı. Yaşar Can, hafta sonu tatili için gitmek istediği köyde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Yangın, dün saat 20.00 sıralarında, Kocasinan ilçesi Şeker Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi 6152´nci Sokak'taki oto tamirhanesinde çıktı. İddiaya göre, Ümit Davutoğlu ve Ali isimli 2 çalışan, getirilen 38 VY 569 plakalı otomobilin benzin deposunu sökerek, yakıt pompasını tamir etmeye başladı. Bu sırada okuldan çıkan Yaşar Can Davutoğlu da hafta sonu tatilini kırsaldaki Talas ilçesinin Koçcağız Mahallesi'nde geçirmek için amcası Ümit Davutoğlu'nun çalıştığı tamirhaneye geldi. Davutoğlu ve mesai arkadaşı, benzin deposunun yakıt pompasına aküyle elektrik vermek isteyince yangın başladı. Kısa sürede büyüyen alevler, dükkanı sardı. Alevlerin sıçradığı LPG tankı da patladı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada çevredekilerin yardımıyla dükkanda bulunan Ümit Davutoğlu, Yaşar Can Davutoğlu ve Ali isimli çalışan çıkarıldı. İtfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Sağlık ekipleri de yaralılara ilk müdahaleyi yaparak, Kayseri Şehir Hastanesi´ne kaldırdı. Yaşar Can Davutoğlu, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yangın ise yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından söndürüldü. Ümit Davutoğlu ile Ali isimli çalışanın hastanedeki tedavileri sürüyor.

Yaşar Can Davutoğlu'nun cenazesi, yapılan otopsinin ardından teslim alınıp, Talas ilçesi Koçcağız Mahallesi'ne getirildi. Yaşar Can, hafta sonu tatili için gitmek istediği köyde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.DHA-Genel Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN-Harun Reşit SERBEST

2021-09-25 14:57:28



