Giresunspor ile Kayserispor 47 sezon sonra ilk randevuda

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Giresunspor ile Kayserispor, Süper Lig'de 47 sezon sonra karşılaşacak.

Süper Lig'in 7.haftasında Giresunspor ile Kayserispor karşılaşacak. İki ekip Süper Lig'de son olarak 47 sezon önce karşılaşmıştı. Giresunspor'a Süper Lig'de olduğu sezonlarda Karadeniz'de oynanan maçları ev sahibi ekip kazanırken Kayseri'deki maçları ise Kayserispor kazandı.

Giresunspor ile Kayserispor, aralarında oynadıkları 4 maçta 2'şer kez kazandı. Oynanan maçlarda Giresunspor 7 gol atarken, Kayserispor ise 4 gol atabildi. İki takım arasında Süper Lig'de oynanan maçlar ve sonuçları ise şöyle:

1974/1975 GiresunsporKayserispor 20

1974/1975 KayserisporGiresunspor 32

1973/1974 GiresunsporKayserispor 30

1973/1974 KayserisporGiresunspor 10

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