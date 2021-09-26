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Sığır besiciliğinde ucuz ve en önemli kaba yem kaynağı mısır silajı oldu Kayseri Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birlik Başkanı Günay Çakı: “Silajlık mısır hayvancılığın en önemli ürünleri arasında”

İHA

Sığır besiciliğinde ucuz ve en önemli kaba yem kaynağı mısır silajı oldu Kayseri Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birlik Başkanı Günay Çakı: “Silajlık mısır hayvancılığın en önemli ürünleri arasında”

Kayseri Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birlik Başkanı Günay Çakı, Develi Ovası’nda ve Erciyes’in güneyinde yetiştirilen ekonomik ve tarım hayvancılığın en önemli ürünleri arasında şeker pancarı, silajlık mısır ve çerezlik kabağı saymanın mümkün olduğunu söyledi.
Kışın et ve süt verimini arttırmak için bitkilerin silajının iyi yapılması gerektiğini söyleyen Günay Çakı, “Silajlık mısır yetiştiriciliği, hayvancılığın gelişmesinde çok önemli bir rol oynamasına dikkat çekti ve Silaj yemi sayesinde hayvanlar, yeşil yem bulunmadığı zamanlarda da dengeli beslenebilmektedir. Kış aylarının çetin geçtiği bölgemiz de kış mevsiminde et ve süt verimini artırmak için, diğer mevsimlerde bol bulunan yeşil yem bitkilerinin silajının yapılarak saklanması ve kış aylarında hayvanlara yedirilmesi önem arz etmektedir” dedi.
Besicilerin silaj işini bilinçli bir şekilde yapması gerektiğini söyleyen Başkan Çakı, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Mısır silajı, hayvancılığı gelişmiş ülkelerde besi sığırlarının beslenmesinde kullanılan en önemli kaba yem kaynaklarından biridir. Son yıllarda, ülkemizde ve özellikle İlçemizde sulu tarıma geçilmesi ve Zamantı tüneli sulama ağının Develi Ovasında en uç noktalara kadar ulaşması sayesinde ve aynı zamanda Saray Çiftliğinin öncülüğünde besi çiftliklerinin ihtiyaçlarının karşılanması esas alınarak silajlık mısır ekimi ve silaj yapımı artmış bulunmaktadır. Silajlık mısır Develi Ovamızda ürün deseninin de değişmesine katkı sağlamakta ve yöre çiftçisi açısından yeni bir gelir kapısı oluşturmaktadır. Silaj pazarı bu günlerde çok hareketlenmiş olup hem üreticimizin mağdur olmaması ve aynı zamanda besicilerimizin de bu işi daha bilinçli yapması ve gelirini artırması için özenle yapılması gereken bir stoklama gerekmektedir. Bunun da en güzel ve uygulanabilir şekli silaj çukuru ve sıkıştırma yöntemi ile paketlenmesi olarak kabul görmektedir. İyi bir silaj yapmanın esas şartları mısırı doğru kuru maddede hasat etmek, silaj materyalinin iyi parçalanmasını sağlamak, hızlıca doldurmak ve iyice sıkıştırıp kapatmaktır. Çeşit, hasat zamanı, koçan oranı, parça boyutu, silonun şekli, doldurma süresi, sıkıştırma derecesi gibi özellikler mısır silajının kalitesini belirlemektedir. Bunların birinde meydana gelebilecek olumsuzluk ürünün kalitesini düşürecektir. Mısır silajının yem değeri mısır danesinin olgunluk durumuna, koçan oranına ve kuru madde içeriğine göre büyük değişim göstermektedir. Silaj yapılacak mısırın en iyi hasat zamanı, danelerin süt olumu dönemini tamamlayıp hamur olumuna girdiği ve nem oranının yüzde 6570'e düştüğü dönemdir. Eğer mısır erken biçilirse siloda sızıntı kaybı artar, fermantasyon düzenli sürmez; çok geç biçilirse de tam sıkışma sağlanamayacağı için siloda bol oksijen kalır. Oksijenli fermantasyon uzun sürer. Bu silajlarla beslenen hayvanlarda daha fazla süt, süt yağı ve süt proteini üretimi gerçekleşmektedir. Hayvan beslemenin silaja dayalı olarak yapılması, hem yetiştirici hem de ülke ekonomisi açısından yarar sağlamaktadır. Bu, silajın geçmişte olduğu gibi günümüzde ve çok yakın gelecekte de büyük önem taşıyacağını göstermektedir. Bölgemizde 1 dekardan yaklaşık 610 ton silaj elde edilmekte ve yaklaşık 400 TL/ton’dan alıcı bulmaktadır. Aynı zamanda bu sayede Nakliye sektörüne de aşağı yukarı iki ay iş imkanı sağlanıyor.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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