Sağlık çalışanları, 'Doktorlar Bisiklet Turu'nda pedal çevirdi



Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de büyükşehir belediyesi ve tabipler odası tarafından 'Doktorlar Bisiklet Turu' düzenlendi. Moral etkinliğinde sağlık çalışanları bisikletleriyle pedal çevirdi.

Kayseri'de sağlık çalışanlarına moral ve motivasyon sağlanması amacıyla büyükşehir belediyesi ve tabipler odası iş birliğiyle 'Doktorlar Bisiklet Turu' etkinliği gerçekleştirildi. Kayseri Devlet Hastanesi'nin bahçesinde başlayan etkinliğe, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Mehmet İlhan Şahin, Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İsmail Altıntop ve sağlık çalışanları katıldı.

Etkinlikte konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Değerli meslektaşlarımızla bir arada olmaktan çok mutluyum. Amacımız farkındalık yaratmaktır. Kayseri'miz, spor ve öğrenci dostu bir şehir. Şehrimizde birçok spor etkinliğine ev sahipliği yapıyoruz. Sağlıkta en önemli şeylerden birisi spor yapmaktır. Vatandaşlarımız bisiklet sürerek ve yürüyüş yaparak spor yapmalılar" diye konuştu.

550 BİSİKLETLİ KATILDI

Kayseri Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Mehmet İlhan Şahin ise, "Pandemi mücadelesini veren meslektaşlarımız için sembolik değer taşıyan ve aynı zamanda sosyal aktive olması amacıyla böyle bir etkinlik düzenledik. Meslektaşımız olan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da bizlere bu konuda katkı sağladı. Bu etkinliğe çok sayıda meslektaşımız ve tıp öğrencileri katıldı" ifadelerini kullandı.

Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İsmail Altıntop da, "Programımızın adı 'Doktorlar Bisiklet Turu', ancak biz tüm sağlık çalışanlarımıza ve vatandaşlarımıza açtık. Etkinliğimize 550 bisiklet kullanıcı katıldı. Sağlıkla pedalları çevirelim diyoruz. Pandemiyle mücadelemiz devam ediyor. Personelimiz, fiziksel ve psikolojik olarak yoruluyorlar. Bizler de onlara moral olması için böyle bir etkinliğe maske, mesafe ve temizlik kurallarına uygun olarak katılıyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ

2021-09-26 17:51:51



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