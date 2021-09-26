Balık tutmak için girdiği gölette boğuldu (2)

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SAĞLIK ÇALIŞANININ CESEDİ BULUNDU

Kayseri'de balık tutmak için gittiği Zincidere Göleti'nde oltasını kurtarmaya çalışırken suya düşen ve gözden kaybolan sağlık çalışanı Beytullah Kılıç'ın cansız bedeni, Turkuaz su altı arama ekiplerinin 4 saat süren arama çalışması sonucu bulundu. Sudan çıkarılan sağlık çalışanının cansız bedeni otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ

2021-09-26 22:08:17



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