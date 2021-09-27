Kayseri Büyükşehir’e yurdun dört bir yanından teşekkür belgesi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayseri Büyükşehir’e yurdun dört bir yanından teşekkür belgesi

İHA

Kayseri Büyükşehir’e yurdun dört bir yanından teşekkür belgesi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla orman yangını ve sel afeti bölgelerinde fedakârca görev yapan Büyükşehir Belediyesi’ne, afet bölgelerinin vali, belediye başkanı ve kaymakamları tarafından teşekkür belgeleri gönderildi.
Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığındaki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, sadece Kayseri için yaptığı çalışmalarla değil, diğer illerde yaptığı çalışmalar ile de takdir topluyor. Başkan Büyükkılıç’ın talimatı ile Muğla, Sinop ve Çorum gibi illerin valilik, kaymakamlık ve belediye gibi kuruluşlarından yangın ve sel gibi felaketlerdeki yardım ile destekleri nedeniyle teşekkür belgesi alan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, hizmetlerini sadece şehir sınırları içerinde gerçekleştirmiyor, şehrin dışına da taşıyor.
Yakın zamanda yangın ve sel felaketi gibi olayları yaşayan Muğla, Sinop ve Çorum illeri, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür belgesi ileterek memnuniyetlerini dile getirdi. Başkan Büyükkılıç’ın talimatı ile Muğla’daki orman yangınında 8 araç, 28 personelini bölgeye gönderen Büyükşehir Belediyesi’ne Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Dr. Osman Gürün tarafından gönderilen ve ‘iyi ki varsınız’ denilen teşekkür belgesinde şu ifadelere yer verdi:
“Muğla’mız ne yazık ki 29 Temmuz 2021 tarihinden başlayan ormanların bir numaralı düşmanı yangınlarla mücadele etmeye, bu güzellikleri korumak için savaşmaya başladı. Aynı tarihlerde farklı cephelerde çıkan yangınlarla çok çetin bir mücadeleye giren bizler tüm Türkiye’nin desteğini yanımızda hissettik. Doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine tek yumruk olan Türkiye birlik ve beraberlikle yangınların üstesinden gelebilmek için mücadele etti. Gerek malzeme, gerek insani, gerek araç gereç desteği ile yanımızda olan tüm dostlara teşekkür ediyorum. Omuz omuza birlik olmanın, tek yürek olmanın, yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneğini bizlere yaşattınız. Destek ve çabalarınız asla unutulmayacak. İyi ki varsınız.”
Sel felaketi yaşayan bölgelere yine duyarsız kalmayan Başkan Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi’ne Vali Mustafa Çiftçi tarafından şu ifadelerin yer aldığı teşekkür belgesi iletildi:
“Değerli Başkanım, Sinop ili Türkeli ilçesinde gerçekleşen sel afetinde yaraların hızlı bir şekilde sarılması çalışmalarında kullanılmak üzere; afet bölgesine ‘yer altı görüntüleme cihazı’ göndermek suretiyle göstermiş olduğunuz dayanışmadan ve katkılarınızdan dolayı en kalbi şükranlarımı sunarım.”
Yine sel felaketinden etkilenen Sinop Türkeli Kaymakamı Mesut Ozan Yılmaz imzalı teşekkür belgesinde ise Başkan Büyükkılıç’a yaptığı yardımlardan dolayı, teşekkür edilerek, “İlçemizde 11.08.2021 tarihinde yaşanan sel afeti sebebiyle göndermiş olduğunuz araçgereç ve personel desteğiniz ile yaralarımızın sarılmasında büyük katkılarınızdan ötürü ilçe halkımız ve şahsım adına şükranlarımı arz ederim” ifadelerine yer verildi.
Hizmet ve desteklerinde özverisi il sınırlarını hatta ülke sınırlarını aşan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, insana destek olma noktasında ihtiyaç nerede ise orada yer alıyor. Bu kapsamda daha önce gerek kurs ve eğitim noktasında, gerekse pandemi ile mücadelede kardeş şehir Mostar’a da binlerce maske desteğinde bulunan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, İzmir ve Elazığ’da yaşanan yıkıcı depremin yaralarını sarmak üzere de harekete geçmişti. Diğer taraftan ise Kastamonu’da yaşanan bugüne kadar görülmemiş boyutlardaki sel felaketinde de mağduriyetin giderilmesi noktasında ve orman yangını çıkan Antalya Manavgat’ta itfaiye ekiplerini göndererek gereken desteği vermişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Koronavirüs tedavisi gören 3 çocuk annesi: Söylentilere inandık, yanlış yapmışız
YEREL HABERLER Koronavirüs tedavisi gören 3 çocuk annesi: ...
Balık tutmak için girdiği gölette boğuldu (2)
YEREL HABERLER Balık tutmak için girdiği gölette boğuldu (2)
Oltasını kurtarmak isterken suya düşen gencin cansız bedenine ulaşıldı
YEREL HABERLER Oltasını kurtarmak isterken suya düşen gencin cansız ...
Kayseri’de ‘Doktorlar Bisiklet Turu’ yapıldı Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. İlhan Şahin: “Doktorlarımız için bir şeyler yapıldığını göstermek istedik”
YEREL HABERLER Kayseri’de ‘Doktorlar Bisiklet Turu’ yapıldı Tabip Odası Başkanı Doç. ...
Balık tutmak için girdiği gölette kayboldu
YEREL HABERLER Balık tutmak için girdiği gölette kayboldu
Balcı ve Yelkenoğlu ailelerinin mutlu günü
YEREL HABERLER Balcı ve Yelkenoğlu ailelerinin mutlu günü
Gölete düşen şahıs kayboldu
YEREL HABERLER Gölete düşen şahıs kayboldu
Sağlık çalışanları, 'Doktorlar Bisiklet Turu'nda pedal çevirdi
YEREL HABERLER Sağlık çalışanları, 'Doktorlar Bisiklet Turu'nda ...
Doğal gaz patlamasında yaralanan Faruk Furkan bebek, hastanede öldü
YEREL HABERLER Doğal gaz patlamasında yaralanan Faruk Furkan bebek, ...
Tomarza Belediyespor hazırlık maçında rakibini 2-0 mağlup etti
YEREL HABERLER Tomarza Belediyespor hazırlık maçında rakibini 2-0 ...
Sığır besiciliğinde ucuz ve en önemli kaba yem kaynağı mısır silajı oldu Kayseri Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birlik Başkanı Günay Çakı: “Silajlık mısır hayvancılığın en önemli ürünleri arasında”
YEREL HABERLER Sığır besiciliğinde ucuz ve en önemli kaba yem ...
Doğalgaz patlamasında hayatını kaybeden 2 yaşındaki Faruk Furkan toprağa verildi
YEREL HABERLER Doğalgaz patlamasında hayatını kaybeden 2 yaşındaki ...
Başkan Büyükkılıç pastırma ve sucuğun merkezi Karpuzatan’da esnafla buluştu
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç pastırma ve sucuğun merkezi ...
(Özel) Türk gencin büyük başarısı Dünyaca ünlü firma, çiziminin telif hakları için genç tasarımcı Yaşar Vurdem'e teklifte bulundu
YEREL HABERLER (Özel) Türk gencin büyük başarısı Dünyaca ünlü firma, ...
Koronavirüse yakalanan hamile kadın: Keşke bütün doz aşılarımı yaptırsaydım
YEREL HABERLER Koronavirüse yakalanan hamile kadın: Keşke bütün doz ...
Büyükkılıç'tan istişare toplantısında “öğrenci” duyarlılığı
YEREL HABERLER Büyükkılıç'tan istişare toplantısında “öğrenci” ...
Kocasinan 405 ton kıyafet atığını geri dönüşüme kazandırdı
YEREL HABERLER Kocasinan 405 ton kıyafet atığını geri dönüşüme ...
Kışın vazgeçilmezi turşuluklar pazar tezgahlarında yerini aldı Pazarcı Furkan Mağara: "Pazarda turşuluklar bol ve fiyatları da uygun" "20 TL ile 5 kiloluk turşu eksiksiz yapılabilir"
YEREL HABERLER Kışın vazgeçilmezi turşuluklar pazar tezgahlarında ...
Melikgazi’de arabalı sinema etkinliğinin son filmi "Başlangıç" oldu
YEREL HABERLER Melikgazi’de arabalı sinema etkinliğinin son filmi ...
Kayserispor’da sevindirici haber Uğur Demirok ve Gavranovic kafilede yer aldı
YEREL HABERLER Kayserispor’da sevindirici haber Uğur Demirok ve ...
Giresunspor ile Kayserispor 47 sezon sonra ilk randevuda
YEREL HABERLER Giresunspor ile Kayserispor 47 sezon sonra ilk ...
Kayserispor'da 4 eksik var
YEREL HABERLER Kayserispor'da 4 eksik var
Erciyes Cup 15.kez kapılarını açacak Bellona Kayseri, taraftarı ile buluşuyor
YEREL HABERLER Erciyes Cup 15.kez kapılarını açacak Bellona Kayseri, ...
4. Kayseri Kitap Fuarı ertelendi
YEREL HABERLER 4. Kayseri Kitap Fuarı ertelendi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.