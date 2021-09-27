Kayseri Büyükşehir’e yurdun dört bir yanından teşekkür belgesi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla orman yangını ve sel afeti bölgelerinde fedakârca görev yapan Büyükşehir Belediyesi’ne, afet bölgelerinin vali, belediye başkanı ve kaymakamları tarafından teşekkür belgeleri gönderildi.

Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığındaki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, sadece Kayseri için yaptığı çalışmalarla değil, diğer illerde yaptığı çalışmalar ile de takdir topluyor. Başkan Büyükkılıç’ın talimatı ile Muğla, Sinop ve Çorum gibi illerin valilik, kaymakamlık ve belediye gibi kuruluşlarından yangın ve sel gibi felaketlerdeki yardım ile destekleri nedeniyle teşekkür belgesi alan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, hizmetlerini sadece şehir sınırları içerinde gerçekleştirmiyor, şehrin dışına da taşıyor.

Yakın zamanda yangın ve sel felaketi gibi olayları yaşayan Muğla, Sinop ve Çorum illeri, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür belgesi ileterek memnuniyetlerini dile getirdi. Başkan Büyükkılıç’ın talimatı ile Muğla’daki orman yangınında 8 araç, 28 personelini bölgeye gönderen Büyükşehir Belediyesi’ne Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Dr. Osman Gürün tarafından gönderilen ve ‘iyi ki varsınız’ denilen teşekkür belgesinde şu ifadelere yer verdi:

“Muğla’mız ne yazık ki 29 Temmuz 2021 tarihinden başlayan ormanların bir numaralı düşmanı yangınlarla mücadele etmeye, bu güzellikleri korumak için savaşmaya başladı. Aynı tarihlerde farklı cephelerde çıkan yangınlarla çok çetin bir mücadeleye giren bizler tüm Türkiye’nin desteğini yanımızda hissettik. Doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine tek yumruk olan Türkiye birlik ve beraberlikle yangınların üstesinden gelebilmek için mücadele etti. Gerek malzeme, gerek insani, gerek araç gereç desteği ile yanımızda olan tüm dostlara teşekkür ediyorum. Omuz omuza birlik olmanın, tek yürek olmanın, yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneğini bizlere yaşattınız. Destek ve çabalarınız asla unutulmayacak. İyi ki varsınız.”

Sel felaketi yaşayan bölgelere yine duyarsız kalmayan Başkan Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi’ne Vali Mustafa Çiftçi tarafından şu ifadelerin yer aldığı teşekkür belgesi iletildi:

“Değerli Başkanım, Sinop ili Türkeli ilçesinde gerçekleşen sel afetinde yaraların hızlı bir şekilde sarılması çalışmalarında kullanılmak üzere; afet bölgesine ‘yer altı görüntüleme cihazı’ göndermek suretiyle göstermiş olduğunuz dayanışmadan ve katkılarınızdan dolayı en kalbi şükranlarımı sunarım.”

Yine sel felaketinden etkilenen Sinop Türkeli Kaymakamı Mesut Ozan Yılmaz imzalı teşekkür belgesinde ise Başkan Büyükkılıç’a yaptığı yardımlardan dolayı, teşekkür edilerek, “İlçemizde 11.08.2021 tarihinde yaşanan sel afeti sebebiyle göndermiş olduğunuz araçgereç ve personel desteğiniz ile yaralarımızın sarılmasında büyük katkılarınızdan ötürü ilçe halkımız ve şahsım adına şükranlarımı arz ederim” ifadelerine yer verildi.

Hizmet ve desteklerinde özverisi il sınırlarını hatta ülke sınırlarını aşan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, insana destek olma noktasında ihtiyaç nerede ise orada yer alıyor. Bu kapsamda daha önce gerek kurs ve eğitim noktasında, gerekse pandemi ile mücadelede kardeş şehir Mostar’a da binlerce maske desteğinde bulunan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, İzmir ve Elazığ’da yaşanan yıkıcı depremin yaralarını sarmak üzere de harekete geçmişti. Diğer taraftan ise Kastamonu’da yaşanan bugüne kadar görülmemiş boyutlardaki sel felaketinde de mağduriyetin giderilmesi noktasında ve orman yangını çıkan Antalya Manavgat’ta itfaiye ekiplerini göndererek gereken desteği vermişti.

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