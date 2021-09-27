Kardeşler Kulübü Hasketbol Gençlik Spor da bu sezon 42 kardeş forma giyiyor

Hasketbol Gençlik ve spor Kulübünde 20212022 sezonunda altyapılarda kardeş olarak antrenmanlara katılan ve müsabakalarda mücadele edecek sporcu sayısı 42 oldu.

Kulüp Başkanı Hasan Aksoyak, altyapı da tüm kategorilerde maçlara çıktıklarını hatırlatarak, kardeşlerin gösterdiği ilginin kendilerini sevindirdiğini söyledi. Bu sezon çeşitli yaş kategorilerinde tam 42 kardeşin takımlarında forma giyeceğini dile getiren Aksoyak, bu durumun her kulüpte yaşanmayacağının altını çizdi. Aksoyak, “20212022 sezonu hazırlıklarımız ve çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Antrenmanlara katılan sporcularımızın yarısından fazlası kardeş sporcularımız. Buda bizleri çok fazla mutlu ediyor. Birçok evde bir çok sofrada ortak konu basketbol, sporcularımızın yürekleri basketbol sevgisi ile dolu. Abileri ablaları kardeşlerine rol model oluyorlar. Birlikte aynı sahada aynı amaç doğrultusunda ter akıtıyorlar mücadele ediyorlar. Altyapımız, basketbol ailemiz ve basketbol sevgimiz her geçen gün büyümeye devam ediyor. Tüm Veli ve Sporcularımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Bu sezon Hasketbol Gençlik ve Spor Kulübü’nde forma giyecek kardeş sporcular şöyle:

"DilaraKağan Coşkun, HakanBatuhan Borlu, İlkayİlkim Dursun, ElifBilge Özdemir, BerenEmir Yazıcı, Alyaİbrahim Göktepe, RıfatCeren Gölbaşı, YağmurDuru Aydın, BilgeTuğrul Seyfeli, BelinayYusuf Ekinci, ArdaAlper Karahan, DenizMetin Ay, BerenÇağatay Yöndemli, EgeNil Gökşen, CemilFatma Adıgüzel, ErdemEren Arıkan, DorukZeynep Özcan, ZehraServetnur Özmen, Yusufİsmail Özmen, FatmanurYahya Kanay, AhmetAyşegül Kılıç."

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