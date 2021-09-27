ASPİLSAN Enerji geleceğin mühendisleri ile TEKNOFEST'te buluştu

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yürütücülüğünde, Türkiye’de milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik rol oynayan birçok kuruluşun paydaşlığıyla düzenlenen Türkiye'nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali bu sene 2126 Eylül tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı’nda düzenlendi. ASPİLSAN Enerji de festivalde yeni nesil ürünlerini gençlerle buluşturdu.

ASPİLSAN Enerji yeni nesil ürünlerini, Teknolojiye olan ilgiyi artırmayı ve Türkiye’nin milli teknoloji üreten bir ülke olması adına farkındalık oluşturmayı hedefleyen TEKNOFEST’te gençlerle buluşturdu. ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Ferhat Özsoy Türkiye’nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen binlerce gencimizin hayallerini gerçekleştirmek için 2018 yılından beri düzenlenen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’ne katılmaktan dolayı duydukları memnuniyeti belirtti.



"Gençlerimize esin kaynağı olmaya devam edeceğiz"

ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Ferhat Özsoy sözlerine şöyle devam etti:

"Günümüzde teknoloji baş döndürücü bir hızla gelişmektedir. Bizim bu süreçte ülke olarak en değerli kaynağımızın başında sahip olduğumuz genç nüfus gelmektedir. Yerli ve milli teknolojilere sahip olabilmek adına bu hızı ve ivmeyi yakalayıp geleceğimizi şekillendirecek olan gençlerimizdir. Bu doğrultuda teknolojiyi yakından takip eden gençlerimizle birebir buluştuğumuz, onlarla tanışma fırsatı bulduğumuz TEKNOFEST’i çok önemsiyoruz. Gençlerimizin yenilikçi fikirleri, yeni nesil teknolojik gelişmeleri yakından takibi ile yakın gelecekte dışa bağımlılığımız kalmadan yüksek teknoloji ürünleri üreten bir ülke olacağımıza kuşku yoktur. Teknolojinin enerjisi ASPİLSAN olarak gençlerimizi yaptıkları çalışmalarda motive edip desteklemeye devam ederek, onlardan aldığımız enerji ile de büyüyen hedeflerle çalışmalarımıza yön vereceğimizi belirtmek isterim."

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