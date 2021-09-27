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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Büyüksimitci: “Kalkınmanın anahtarı sanayidir”

İHA

Başkan Büyüksimitci: “Kalkınmanın anahtarı sanayidir”

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Eylül ayı Meclis Toplantısı video konferans sistemi üzerinden gerçekleştirildi. Toplantıya, meclis üyeleri, meslek komitesi üyeleri, disiplin kurulu ve yüksek istişare kurulu üyeleri katıldı.
Toplantının açılış konuşmasını yapan KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya, ihracatta ilk 1000’e giren firmaları tebrik ederek başarılarını devamını diledi. Özkaya, pandemiye rağmen istihdam, üretim ve ihracat artışları ile ülke ekonomisine can suyu katan ve rekor büyümeye katkı veren tüm üreticilere teşekkür etti. Uluslararası derecelendirme kuruluşlarını Türkiye’nin reyting notu konusunda sessiz kalmalarını eleştiren Özkaya, “Her fırsatta ülkemiz aleyhine ekonomik kriz tellallığı yapan uluslararası derecelendirme kuruluşları büyüme notumuzu pozitif yönlü birkaç defa revize etmelerine rağmen ülkemizin reyting notu konusundaki sessizliği düşünülmesi gereken bir konudur. Bu körlüğe rağmen Allah’ın izni ile 2021 yılını yüzde 9’un üzerinde bir büyüme ile kapatacağız” dedi. Hammadde, ara malı ve nihai ürün tedarikindeki sıkıntıların, ulaşım ve lojistik kaynaklı sıkıntıların ve bunlara bağlı fiyat dengesizliklerinin devam ettiğini ifade eden Özkaya, tüm bu sorunlarla baş etmeye çalışan üreticilerin son dönemde enerjide yüksek fiyat artışları ile karşı karşıya kaldıklarını, önümüzdeki dönemde özellikle elektrik ve doğalgaz fiyatlarında ciddi sıkıntılar olabileceğini belirterek, ilgili kurumların bunlarla ilgili tedbirleri şimdiden alması gerektiğini vurguladı. Özkaya, “Burada geçici olarak bir kamu finansman modeli oluşturulmalı ve yurt dışı rekabet avantajımızı kaybetmemeliyiz. Şu anda bu problemler karşısında AB ülkelerinin enerji yoğun sektörler için geçicide olsa bir model üzerinde çalıştığını bilmekteyiz” diye konuştu.
Özkaya ayırca, önümüzdeki günlerde meclisin gündemine gelecek olan yeni ekonomik model üzerindeki çalışmalarda, bugüne kadar sanayiciler adına dillendirdikleri ve çözülemeyen konuların ivedilikle ele alınmasını beklediklerini sözlerine ekledi.

KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci de Türkiye'nin ilk 1000 ihracatçısı arasında yer alan 21 Kayseri firmasını tebrik ederek, ülke ekonomisine katkı sunan tüm üreticilere teşekkür etti. Türkiye ekonomisinde toparlanmanın devam ettiğini belirten Büyüksimitci, ekonominin ikinci çeyrekte yüzde 21,7 büyüyerek, son yılların en yüksek büyüme rakamına ulaştığını ve Türkiye’nin G20 ülkelerinde Birleşik Krallığın ardından en fazla büyüyen ikinci ülke olduğunu söyledi. Sanayi üretiminin büyüme rakamlarına güçlü bir katkısının olduğunu vurgulayan Başkan Büyüksimitci, Geçen yılın ikinci çeyreğinde yüzde 15,9 küçülme yaşayan sanayi üretimi bu yıl ikinci çeyrekte yüzde 40,5 ile güçlü bir büyüme performansına imza attı. Yine makine ve teçhizat yatırımlarında yüzde 35,2’lik büyüme, son dört çeyrektir güçlü yatırım iştahının sürdüğünü gösteriyor. İnşallah bu performansla devam edersek yıllık büyümenin de yüzde 8ila 9 bandında olması muhtemeldir. Salgın süreci de bir kez daha göstermiştir ki, kalkınmanın anahtarı sanayidir” dedi.

Enerji fiyatlarındaki artışa dikkat çeken Başkan Büyüksimitci, “Önümüzdeki dönemde özellikle elektrik ve doğalgaz fiyatları bizi zorlayacak gibi görünüyor. İstikrarlı ve sürdürülebilir bir büyüme için finansman maliyetleri ile birlikte özellikle enerji maliyetlerinin düşürülmesi, bu konuda ileriye dönük tedbirlerin alınması ve yeni bir ivme kazanmaya başlayan yatırımların desteklenmesi gerekmektedir. Pandemi koşullarına ve artan maliyetlere rağmen yakaladığımız bu büyüme son derece memnuniyet vericidir. Türkiye ekonomisinin ve sanayinin büyümesine katkı veren bütün sanayicilerimize ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Yeşil dönüşüm konusunu hükümetin gündemine almasının son derece önemli olduğuna değinen Büyüksimitci şunları söyledi:
"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 76. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda, Paris İklim Anlaşması’nı önümüzdeki ay Meclisin onayına sunmayı planladıklarını açıkladı. Yeşil ekonomiye geçiş sürecine ilişkin politikaların Orta Vadeli Program'da da yer almasını ve ilk kez detaylı bir şekilde sürece ilişkin politika ve tedbirler belirlenmesini son derece önemli buluyoruz. Bundan sonraki yıllarda da bu konunu takibinin ciddi manada yapılmasının rekabet gücünü kalıcı kılmak açısından büyük fayda sağlayacağını düşünüyoruz."

Büyüksimitci, “Eğer bugün yeşil dönüşüm bedellerinden kaçınırsak, yarın ya sipariş kaybı ya da karbon vergisi olarak bu paralar yine bizim cebimizden çıkacak. Eğer uluslararası rekabet gücümüzü korumak istiyorsak, Yeşil Mutabakatı ciddi şekilde gündemimize almak ve bu süreci tamamlamak zorundayız" dedi ve sözlerini şöyle tamamladı:
"Bizde oda olarak bu konuda “Yeşil Dönüşüm Ofisi” ve “Dijital Dönüşüm Ofisi” kurduk. Bu kapsamda ilk etapta Türkiye'de kabul görmüş TEPAV ve İktisadi Kalkınma Vakfı'ndan yetkililerle birlikte farkındalık ve bilinçlendirme toplantıları, seminerler ve webinarlar yapmayı ve üyelerini bu konularda bilgilendirmeyi planlıyoruz. Aşı olunması konusunda çağrıda bulunuyorum. İkinci doz aşıda Türkiye ortalamasının biraz altındayız. Kayseri son verilere göre vaka sayıları en çok artan iller arasında. Hem sağlığımız hem üretimimiz hem de ekonomimiz açısında Aşılarımızı yaptırarak vaka sayılarını düşürelim, can kayıplarımızı azaltalım. TÜİK verilerine göre temmuz ayı ihracatımız, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 9,08 artışla, 258,3 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2021 yılı ilk yedi aylık artışımız ise geçen yılın ilk yedi ayına göre yüzde 43,97 oranında artarken, Türkiye’nin ihracatı aynı dönemde yaklaşık yüzde 35 arttı. Haziran ayına göre bir miktar düşüş olsa da sanayicilerimizin de gayreti ile önümüzdeki aylarda bunu telafi edeceğimize inanıyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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