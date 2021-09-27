Kocasinan’da Osman Ulubaş Sümer Ortaokulu’nun açılmasına geri sayım

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve hayırsever iş adamı Osman Ulubaş ile birlikte Yenişehir Mahallesi’nde 24 derslikli ortaokulu ve 8 derslikli anaokulunun çalışmalarının son kontrollerini gerçekleştirdi. Okulun haftaya açılacağının müjdesini veren Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, eğitim için Kayseri’nin bütün unsurlarını harekete geçirdiklerini vurgulayarak, “Çocuklarımızın, fiziki şartları son derece uygun kaliteli eğitim görebilmeleri için bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz” dedi.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Saim Durgun, hayırsever iş adamı Osman Ulubaş ile birlikte Kocasinan Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle hayırsever Osman Ulubaş tarafından Yenişehir Mahallesi’nde yapımı tamamlanan 24 derslikli Ortaokulu ve 8 derslikli anaokulunu yerinde inceledi. Büyük bir titizlikle çalışmaları kontrol eden Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kayseri’de yapımı devam eden ve yakın zamanda protokolleri yapılacak okullar ile birlikte 2023 yılında tekli eğitime geçileceğini hatırlattı. Vali Şehmus Günaydın, incelemede yaptığı konuşmasında, “Osman Ulubaş tarafından yaptırılan Osman Ulubaş Sümer Ortaokulu’nun çalışmalarını kontrol ettik. İnşallah bu hafta içerisinde eksik kalan kısımlarını Ahmet Çolakbayrakdar’ın destekleriyle tamamlayacağız. Önümüzdeki hafta, eğitimöğretime başlatacağız. Bu okulun yapımında emeği geçen Osman Ulubaş hayırseverimize teşekkür ediyoruz. Allah hayrını kabul etsin. Hayırseverimiz, ilimize çok sayıda okul kazandırdı ve hayır işleri yaptı. Büyükşehir ve Kocasinan Belediye’miz ile diğer belediyelerimiz ise yapılan bu eğitim kurumlarına büyük destek veriyor. Bizler, eğitim için Kayseri’nin bütün unsurlarını harekete geçiriyoruz ve çocuklarımızın, fiziki şartları son derece uygun kaliteli eğitim görebilmeleri için bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz. Kayseri’mizde yapımı devam eden ve yakın zamanda protokolleri yapılacak okullar ile birlikte 2023 yılında tekli eğitime geçmeyi planlıyoruz. Son iki yıldır bu konuda çok mesafe kat ettik. Sayın bakanlarımızın, milletvekillerimizin ve hayırseverlerimizin katkılarıyla önemli bir noktaya geldik. Destek veren herkese teşekkür ediyorum. Bölgenin ihtiyacını giderecek olan ve spor salonu, anaokulu ile birlikte bir kampüs niteliği taşıyan okulumuzun hayırlı olmasını diliyorum” dedi. Hayırsever Osman Ulubaş ise Kayseri’de belediye başkanlarının ve kurumların hayırseverlere destek olduklarını belirterek, okulun vatana millete hayırlı olması temennisinde bulundu.

Başkan Çolakbayrakdar da Kayseri’nin birçok alanda olduğu gibi hayırsever alanında da alınan bir şehir olduğunu ifade ederek, “Hayırsever Osman Ulubaş’a teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Osman Amca, durmuyor. Şehrimize, yeni okullar kazandırıyor. Allah hayırlı uzun ömürler versin. Bizde, elimizden geldiğince destek oluyoruz. Burada yaptığımız spor salonu ve anaokulu ile ortaokuluna verdiğimiz destekle çocuklarımıza daha güzel eğitim imkanı sunabilmek için çalışıyoruz. Şehrimizde bütün belediyeler ile birlikte eğitim her alanında nerede ihtiyaç var ise çözüm üretiyoruz. Yeni eğitimöğretim yılının başarılı bir dönem olmasını temenni ediyor, Hayırsever Osman Ulubaş’a ve Sayın Valimize teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

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