3 kişinin öldüğü kazada kamyonet sürücüsüne 5 yıl hapis

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

3 kişinin öldüğü kazada kamyonet sürücüsüne 5 yıl hapis

DHA

3 kişinin öldüğü kazada kamyonet sürücüsüne 5 yıl hapis


Samed Aydın SUN/ KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ´de, geçen yıl meydana gelen, 3 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasıyla ilgili davada tutuksuz yargılanan kamyonet sürücüsü Yusuf C., 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Kaza, geçen yıl 9 Aralık´ta, Kocasinan ilçesi Kuzeyçevre yolu Oymaağaç mevkisinde meydana geldi. Dursun Uykur yönetimindeki otomobil ile Yusuf C.'nin kullandığı kamyonet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet, şarampole yuvarlandı. Kazada Kazım, Polat ve Dursun Uykur hayatını kaybederken, kamyonet sürücüsü Yusuf C. de yaralandı. Hastanedeki tedavisinin ardından Yusuf C. hakkında `taksirle ölüme ya da yaralanmaya sebep olma´ suçundan dava açıldı.
Kayseri 5´inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuksuz sanık Yusuf C. katılmazken, avukatı ise mahkeme salonunda hazır bulundu. Mahkeme heyeti, Yusuf C.´yi `taksirle ölüme ya da yaralanmaya sebep olma´ suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanığın asli kusurlu olması gerekçesiyle hapis cezasını para cezasına çevirmezken, 2 yıl süre ile de ehliyetine el koyulmasına hükmetti.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN
2021-09-27 15:44:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

TSE Kayseri’de Standardizasyon Semineri Düzenliyor
YEREL HABERLER TSE Kayseri’de Standardizasyon Semineri Düzenliyor
Kocasinan’da Osman Ulubaş Sümer Ortaokulu’nun açılmasına geri sayım
YEREL HABERLER Kocasinan’da Osman Ulubaş Sümer Ortaokulu’nun ...
Başkan Nursaçan: “Türkiye’nin en güvenli OSB’siyiz”
YEREL HABERLER Başkan Nursaçan: “Türkiye’nin en güvenli OSB’siyiz”
Başkan Büyükkılıç: “İtfaiyemizi fedakâr çalışmalardan dolayı tebrik ediyorum”
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç: “İtfaiyemizi fedakâr çalışmalardan ...
Talas'ta kadınlara yönelik kurslar yeniden başlıyor
YEREL HABERLER Talas'ta kadınlara yönelik kurslar yeniden başlıyor
Talas’ta kadınlara yönelik kurslar yeniden başlıyor
YEREL HABERLER Talas’ta kadınlara yönelik kurslar yeniden başlıyor
Kocasinan'da haftada 5 kez 70 farklı noktada besleme yapılıyor
YEREL HABERLER Kocasinan'da haftada 5 kez 70 farklı noktada besleme ...
3 Bant Bilardo İl Birinciliği sona erdi
YEREL HABERLER 3 Bant Bilardo İl Birinciliği sona erdi
Kocasinan’da haftada 5 kez 70 farklı noktada besleme yapılıyor
YEREL HABERLER Kocasinan’da haftada 5 kez 70 farklı noktada besleme ...
Melikgazi'den sağlıkçılara özel Tabipler Bahçesi
YEREL HABERLER Melikgazi'den sağlıkçılara özel Tabipler Bahçesi
Kayseri’de yurt sorunu yok Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı: “Kayseri’mizde açıkta bir öğrencinin kalmayacağı kanaatindeyim”
YEREL HABERLER Kayseri’de yurt sorunu yok Gençlik ve Spor İl Müdürü ...
'Kebikeç Spor Kahve' Projesine büyük ilgi
YEREL HABERLER 'Kebikeç Spor Kahve' Projesine büyük ilgi
Başkan Büyüksimitci: “Kalkınmanın anahtarı sanayidir”
YEREL HABERLER Başkan Büyüksimitci: “Kalkınmanın anahtarı sanayidir”
ASPİLSAN Enerji geleceğin mühendisleri ile TEKNOFEST'te buluştu
YEREL HABERLER ASPİLSAN Enerji geleceğin mühendisleri ile ...
Uzmanından kronik hasta çocuklar için 'aşı' uyarısı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Sezin Aslan: “Aşısı tanımlanan özellikle kronik hasta çocukların aşısı geciktirilmemeli” “Aileler çocukları sürekli kontrol etmeli ve ufak bir sorunda hekime başvurmalı”
YEREL HABERLER Uzmanından kronik hasta çocuklar için 'aşı' ...
Kardeşler Kulübü Hasketbol Gençlik Spor da bu sezon 42 kardeş forma giyiyor
YEREL HABERLER Kardeşler Kulübü Hasketbol Gençlik Spor da bu sezon ...
Kayseri Büyükşehir’e yurdun dört bir yanından teşekkür belgesi
YEREL HABERLER Kayseri Büyükşehir’e yurdun dört bir yanından ...
Koronavirüs tedavisi gören 3 çocuk annesi: Söylentilere inandık, yanlış yapmışız
YEREL HABERLER Koronavirüs tedavisi gören 3 çocuk annesi: ...
Balık tutmak için girdiği gölette boğuldu (2)
YEREL HABERLER Balık tutmak için girdiği gölette boğuldu (2)
Oltasını kurtarmak isterken suya düşen gencin cansız bedenine ulaşıldı
YEREL HABERLER Oltasını kurtarmak isterken suya düşen gencin cansız ...
Kayseri’de ‘Doktorlar Bisiklet Turu’ yapıldı Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. İlhan Şahin: “Doktorlarımız için bir şeyler yapıldığını göstermek istedik”
YEREL HABERLER Kayseri’de ‘Doktorlar Bisiklet Turu’ yapıldı Tabip Odası Başkanı Doç. ...
Balık tutmak için girdiği gölette kayboldu
YEREL HABERLER Balık tutmak için girdiği gölette kayboldu
Balcı ve Yelkenoğlu ailelerinin mutlu günü
YEREL HABERLER Balcı ve Yelkenoğlu ailelerinin mutlu günü
Gölete düşen şahıs kayboldu
YEREL HABERLER Gölete düşen şahıs kayboldu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.