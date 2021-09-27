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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükkılıç'tan 'Dünya Turizm Günü' açıklaması

İHA

Büyükkılıç'tan 'Dünya Turizm Günü' açıklaması

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Dünya Turizm Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, sağlık turizminden kış turizmine kadar Kayseri’nin her yönüyle turizmde adından söz ettiren açık hava müzesi bir şehir olduğunu ifade etti.
Başkan Büyükkılıç, Dünya Turizm Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, hem tarihi hem de kültürel yapısı ile Anadolu’nun parlayan yıldızı, 6 bin yıllık doğa ve tarihi geçmişiyle öne çıkan Kayseri’yi turizm anlamında iddialı bir şehir yapmak için çalışmaları sürdürdüklerini belirtti.

“HER YÖNÜYLE KENDİSİNDEN SÖZ ETTİREN BİR ŞEHİR”
Kayseri'nin her yönüyle turizmde adından söz ettiren bir şehir olduğunu vurgulayan Büyükkılıç, sözlerine şöyle devam etti:
“Kayseri’miz her ne kadar kamuoyunda endüstri ve ticaretin merkezi olarak anılıyor ise de tabi ki ticaret 6 bin yıl önce Kültepe Kaniş Karum’dan başlar. Oradaki yaptığımız kazılar dahil olmak üzere Kayseri açık hava müzesi, dolayısıyla değişik alanlarda turizmin merkezi konumunda. Kapadokya ile birlikte bölgede cazibe merkezi olan, gerek kayak turizmi gerek gastronomi ile ilgili turizm açısından sporun merkezi olması, kültürel açıdan değişik eserleri, başta Seyyid Burhanettin Hazretleri manevi önderimiz olmuş olması, her yönüyle Kayseri turizmde kendisinden söz ettiren yaklaşım içerisinde şehrimiz olarak insanına hizmet etmekte. Turizm gününü kutluyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum.”

“KAYSERİ’MİZ AYNI ZAMANDA SAĞLIĞIN DA MERKEZİ”
Kayseri’nin özellikle sağlık turizminde iyi bir altyapıya sahip olduğunu kaydeden Büyükkılıç, “Kayseri’miz aynı zamanda sağlığın da merkezi. 30’a yakın Kayseri’mizde sağlık kuruluşu söz konusu, bunlardan 15 tanesi akredite konum ve durumda. Değişik ülkelerden Kayseri’mize gelmek suretiyle sağlık turizmi konusunda imkânlardan faydalandıklarını biliyoruz. Aynı zamanda bir destinasyon açısından hem sağlık turizmi bağlamında sağlık ortamından istifade etmek hem de diğer alanlarda turizm etkinliklerinde yer almak suretiyle kültürel çalışmalara sahip çıkma yönünde çalışmalarımız sürüyor” diye konuştu.
Başkan Büyükkılıç, Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin TURKOVAC aşısı ile yapmış olduğu çalışmaların da sağlık turizmi açısından önem arz ettiğinin altını çizerek “Bölgemizdeki kaplıcalar bu yönüyle gün ışığına çıkmış durumda ve önemli bir merkez olarak bilinmekte. Kayseri adeta hem makul fiyatlar açısından hem de bilimsel yönüyle sağlığın merkezi konumuna gelmiştir. Son açılan Tıp Fakültesi ile Sayın Cumhurbaşkanımıza bu jestinden dolayı teşekkür ediyoruz, sağlığa büyük bir katkı daha sağlanmıştır. Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne bağlı Kayseri Tıp Fakültesi, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi ve inşallah yakın zamanda yetkisini almış olan Nuh Naci Yazgan Tıp Fakültesi ile üç tıp fakültemiz ile sağlığın merkezi olduğumuzun en büyük kanıtlarından birisi olması gerek” şeklinde konuştu.

BÜYÜKKILIÇ’TAN ERCİYES’TE 12 AY TURİZM HAMLELERİ
Erciyes’i sadece kış aylarında değil, 12 ay boyunca, kamp ve spor turizmi olma yolunda gayret gösterdiklerini de anlatan Başkan Büyükkılıç, “Erciyes gibi bir değerimizde sadece kış boyutuna sığdırmak yerine 12 aya yayma yönünde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu yönüyle yüksek irtifa merkezi açısından gerek ulusal gerekse uluslararası boyutta takımların şehrimizde kamp yapmaları değişik etkinlik ve yarışmalara katılıyor olması bunun en güzel göstergelerinden birisi. Ayrıca havaalanımızın büyütülmesi, tramvay çalışmalarımız ile şehrimizdeki millet bahçesi çalışmalarımız ve diğer ulaşım yatırımlarımızla Kayser’imizi daha da hayatı kolaylaştıran, konforunu artıran ve yaşanabilir bir şehir olma iddiamızı sürdüren bir yaklaşımı sergiliyoruz” ifadelerini kullandı.
Büyükkılıç, Kayseri’nin müzeler şehri, kütüphaneler şehri ve genç dostu şehir olarak anılmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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