Gölette boğulan sağlık çalışanı toprağa verildi



KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de balık tutmak için girdiği gölette boğulan Beytullah Kılıç (30), Bünyan ilçesinde toprağa verildi.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Talas ilçesi Zincidere Göleti´nde meydana geldi. Balık tutmak için gölete gelen sağlık çalışanı Beytullah Kılıç´ın oltasının ağı su içinde takıldı. Kılıç, oltayı sudan çıkarmak için gölete girdi. Oltayı çıkarmaya çalıştığı sırada Kılıç, suda kayboldu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen jandarma, durumu dalgıç ekiplerine bildirdi. AFAD, UMKE ve Turkuaz Su Altı Arama ekipleri gözden kaybolan Kılıç´ın bulunması için çalışma yaptı.

4 SAAT SONRA BULUNDU

Zincidere Göleti'nde oltasını kurtarmaya çalışırken suya düşen ve gözden kaybolan Beytullah Kılıç'ın cansız bedeni, Turkuaz Su Altı Arama ekiplerinin 4 saat süren arama çalışması sonucu bulundu. Hayatını kaybeden Kılıç için Bünyan ilçesinde kılınan cenaze namazına, İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, sağlık çalışanları ve Beytullah Kılıç'ın yakınları katıldı. Kılıç, kılınan cenaze namazının ardından Cumhuriyet Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri KAYSERİ, (DHA)

2021-09-27 16:31:07



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