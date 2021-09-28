Kocasinan Şimşekspor’un yeni antrenörü Şuayip Ceyhan oldu

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Kayseri Süper Amatör Küme takımlarından Kocasinan Şimşekspor da, antrenörlüğe Şuayip Ceyhan getirildi.

20212022 sezonu öncesi yeni sezon hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdüren Kocasinan Şimşekspor’da geçtiğimiz günlerde antrenör Mehmet İlhan ile yollar ayrılmıştı. Mehmet İlhan ile yollarını ayıran SarıSiyahlılar genç antrenör Şuayip Ceyhan’ı A takımın başına getirdi.

Kocasinan Şimşekspor Kulübünden yapılan açıklamada, “A takımımızın yeni Teknik Direktörü Şuayip Ceyhan olmuştur. Hocamıza yeni görevinde başarılar dileriz. Her iki taraf içinde hayırlı olsun” denildi.

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