Kayserispor 8. sırada yeraldı

Yukatel Kayserispor, Süper Lig'de oynadığı 7 maçta 11 puan toplayarak 8.sırada haftayı tamamladı.

Süper Lig'e son yükseldiği 20152016 futbol sezonundan bu yana aralıksız olarak 7 sezondur mücadele veren Yukatel Kayserispor, en başarılı dönemlerden birini yaşıyor. Bu sezon ligde oynadığı 7 maçta 3 galibiyet 2 beraberlik 2 yenilgi alan sarı kırmızılılar 11 puan topladı. Kayserispor 20 takımın mücadele verdiği Süper Lig'de 8.sırada kendine yer buldu. Kayserispor bu maçlarda 9 gol atarken kalesinde ise 7 gol yedi.

Sezona Altay yenilgisi ile başlayan sarı kırmızılar, sonrasında topladığı puanlar ile 8.sıraya kadar yükseldi. Kayserispor ligin 8.haftasında sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak. Kayserispor'un geride kalan 7 haftada oynadığı maçlar ve neticeleri şöyle:

AltayKayserispor 30

KayserisporAdana DS 11

BaşakşehirKayserispor 01

KayserisporKasımpaşa 20

HataysporKayserispor 21

KayserisporGalatasaray 30

GiresunsporKayserispor 11

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