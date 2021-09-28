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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayserispor 8. sırada yeraldı

İHA

Kayserispor 8. sırada yeraldı

Yukatel Kayserispor, Süper Lig'de oynadığı 7 maçta 11 puan toplayarak 8.sırada haftayı tamamladı.
Süper Lig'e son yükseldiği 20152016 futbol sezonundan bu yana aralıksız olarak 7 sezondur mücadele veren Yukatel Kayserispor, en başarılı dönemlerden birini yaşıyor. Bu sezon ligde oynadığı 7 maçta 3 galibiyet 2 beraberlik 2 yenilgi alan sarı kırmızılılar 11 puan topladı. Kayserispor 20 takımın mücadele verdiği Süper Lig'de 8.sırada kendine yer buldu. Kayserispor bu maçlarda 9 gol atarken kalesinde ise 7 gol yedi.
Sezona Altay yenilgisi ile başlayan sarı kırmızılar, sonrasında topladığı puanlar ile 8.sıraya kadar yükseldi. Kayserispor ligin 8.haftasında sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak. Kayserispor'un geride kalan 7 haftada oynadığı maçlar ve neticeleri şöyle:
AltayKayserispor 30
KayserisporAdana DS 11
BaşakşehirKayserispor 01
KayserisporKasımpaşa 20
HataysporKayserispor 21
KayserisporGalatasaray 30
GiresunsporKayserispor 11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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