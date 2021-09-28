Prof. Dr. Sofikerim: “Prostat kanser tümörü, elektrik verilerek öldürülüyor” “Elektrikle kanserli hücrenin yapısı bozularak öldürülüyor” “Prostat kanserinde tümöre elektrikli işkence, hastaya şifa oluyor”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Prof. Dr. Sofikerim: “Prostat kanser tümörü, elektrik verilerek öldürülüyor” “Elektrikle kanserli hücrenin yapısı bozularak öldürülüyor” “Prostat kanserinde tümöre elektrikli işkence, hastaya şifa oluyor”

İHA

Prof. Dr. Sofikerim: “Prostat kanser tümörü, elektrik verilerek öldürülüyor” “Elektrikle kanserli hücrenin yapısı bozularak öldürülüyor” “Prostat kanserinde tümöre elektrikli işkence, hastaya şifa oluyor”

Acıbadem Kayseri Hastanesi’nden Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Sofikerim, prostat kanserinin erkeklerde sık görülen bir kanser türü olduğuna dikkat çekerek “Prostat kanserinde farklı tedavi yöntemleri uygulanıyor. Elektrik akımıyla tedavi, ülkemizde yeni uygulanmaya başlanan bir yöntem. Bu yöntemde hastada cinsel fonksiyon kaybı ve idrar kaçırma sorunları minimuma düşüyor” dedi.
Prostat kanseri, erkeklerde en sık görülen kanser türlerinden biri. 50 yaş üzerinde görülme sıklığının arttığına dikkat çeken Prof. Dr. Sofikerim, "Prostat, erkeklerde en sık görülen kanser türlerinin başında geliyor. Yapılan hesaplamalar, dünyada teşhis konan her 4 kanser hastasının birinde prostat kanseri olduğu saptanıyor. Bu hastalıkta yaş önemli bir kriter. Özellikle 50 yaş sonrası prostat kanseri açısından risk artıyor. Araştırmalar, 80 yaşında her iki erkekten birinin prostat olacağını gösteriyor. Bu kadar sık rastlanan hastalığın tedavisi için de yeni araştırmalar yapılıyor ve yeni tedavi yöntemleri geliştiriliyor. Bu araştırmalarda, hastaya az zarar veren, yan etkisi düşük, etkili sonuçları olan yöntemler geliştirilmeye çalışılıyor. Elbette tedavide kullanılan pek çok yöntem var. Ama son yıllarda özellikle cerrahi gerektirmeyen; fokal, yani kanser tümörlerini yok etmeye odaklanan girişimsel yöntemler geliştiriliyor. Elektrik akımıyla kanser tedavisi de bu fokal yöntemlerden biri" diye konuştu.

Türkiye’de uygulanmaya yeni başlandı
Elektrik akımıyla prostat kanseri tedavisinin 2010 yılından itibaren başka İngiltere olmak üzere tüm Avrupa ülkelerinde kullanıldığını söyleyen Prof. Dr. Sofikerim “Bu yöntemin uygulandığı hastalar incelendiğinde, başarılı sonuçlar alındığını görüyoruz. Ülkemizde yeni uygulanmaya başladı. Bizim uyguladığımız hastalarda da başarılı sonuçlar alıyoruz” dedi.
Bu yöntemi uygulamak için üroloğun MR füzyon tekniğini bilmesi gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Sofikerim, “Elektrik akımıyla prostat kanseri tedavisi, MR füzyon cihazı kullanılarak yapılıyor. Yani uzman MR görüntülerini alıyor ve işlem sırasında bu görüntülerden yararlanarak tümörlü dokuyu net bir şekilde görüp, doğrudan uygulayabiliyorlar. Bu işlemi yapmak belirli bir deneyimi gerektiriyor. MR Füzyon cihazının maliyeti yüksek ve dolayısıyla sayıca az. Bu da uzmanların deneyim kazanmasını zorlaştırıyor” diye ifade etti.

Hasta genç ve tümör metastaz yapmamışsa...
Bu yöntemin uygun hastalarda kullanılabileceğini söyleyen Acıbadem Kayseri Hastanesi Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Sofikerim, sözlerine şöyle devam etti: “Elektrik akımıyla prostat kanseri her hasta için kullanılan bir yöntem değil. Hastalığı erken evrede teşhis edilen genç hastalarda kullandığımız bir yöntem. Tümör büyüklüğünün 2 cm’den az olması gerekiyor. Bunun yanı sıra tümörün metastaz yapmamış yani diğer organlara sıçramamış olması lazım. Bütün bu kriterleri değerlendirdiğimizde, yaşı genç, düşük riskli tümörü bulunan, cinsel işlev bozukluğu gibi yan etkilerden uzak durmak isteyen hasta grupları için çok uygun bir yöntem”

Elektrik hücrenin iç yapısını bozarak kanserli dokuyu öldürüyor
Prostat kanserinin elektrik akımıyla tedavisinde MR görüntülerinin alınmasının çok önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Mustafa Sofikerim, şunları söylüyor:
“Bu yöntemde MR görüntüleri alınıyor ve tümör bölgesi işaretleniyor. Elektrik akımı vermeden önce füzyon biyopsi cihazı ile prostatın içindeki tüm kanser dokularını görebiliyoruz. Böylece doğru noktalar belirlenmiş oluyor. Tümör bölgesini işaretliyoruz, 1 cm ara ile iki iğne yapıyoruz, bu özel iğnelerden biri yüksek elektrik akımını işaretlenen alana aktarıyor, diğer iğne akımı dışarı aktarıyor. Elektrik hücre duvarında delikler açıyor, delikler de hücrenin iç yapısını bozuyor. Dolayısıyla tıpta apopitoz olarak tanımlanan doku ölümü gerçekleşiyor. Yani bu şekilde kanser hücreleri ölmüş oluyor”
Tedavinin nasıl uygulandığı hakkında detaylı bilgi veren Prof. Dr. Sofikerim “Hastaya genel anestezi veriyoruz. Prostatın hastalıklı olan bölgesine çok kısa süre elektrik akımı veriliyor. Ancak bu akım, sağlıklı hücrelere zarar vermiyor ancak kanserli dokuyu yakarak ortadan kaldırıyor. Bu yöntemin hastaya sağladığı en önemli sonuçlardan biri, klasik ameliyatlarda görülebilen idrar kaçırma ve cinsel işlev bozukluğunun görülme oranını çok aza düşürüyor. Yan etki görülmemesi hastaları çok olumlu etkiliyor. Elektrik akımı tedavisinden sonra hastalık bir kez daha tekrarlarsa yeniden aynı tedavi uygulanabiliyor” dedi.

Hastalar düzenli takip ediliyor
Elektrik akımıyla prostat kanseri günü birlik bir işlem olmasıyla dikkat çekiyor. Hastanede yatmayı gerektirmemesinin de hastalar açısından bir tercih nedeni olduğunu söyleyen Prof. Dr. Sofikerim, tedavide istenen sonuçlarının alınmadığı durumlarda, cerrahi yöntemlere başvurulabileceğini belirtiyor.
Bu yöntemde tedavinin sonrasının çok önemli olduğunun altını çizen Prof. Dr. Sofikerim, 3 ve 6 ay ara ile takiplerinin yapıldığını vurguluyor. Gerektiğinde ise bir yıl içinde biyopsi alınıp, sonuçlarının değerlendirildiğini söylüyor.
Prof. Dr. Mustafa Sofikerim, sözlerine son verirken prostat kanserinin erken erken tanısı için erkeklerin 50 yaşından sonra yıllık PSA testini aksatmamaları gerektiğini belirterek ailesinde hastalık öyküsü olanlar için kontrollere başlama yaşının 40 olduğunun altını çiziyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kayserispor 8. sırada yeraldı
YEREL HABERLER Kayserispor 8. sırada yeraldı
Joseph Attamah ilk golünü attı
YEREL HABERLER Joseph Attamah ilk golünü attı
Kocasinan Şimşekspor’un yeni antrenörü Şuayip Ceyhan oldu
YEREL HABERLER Kocasinan Şimşekspor’un yeni antrenörü Şuayip Ceyhan ...
Hasan Can Arslan Avrupa Şampiyonasına aday 200’ü aşkın sporcu arasında ilk 16’ya girdi
YEREL HABERLER Hasan Can Arslan Avrupa Şampiyonasına aday 200’ü ...
Ağabeyini ve yengesini öldüren zanlı: Kardeş katili olarak yargılanmak bana çok zor geliyor
YEREL HABERLER Ağabeyini ve yengesini öldüren zanlı: Kardeş katili ...
(Özel) Ağabeyi ve yengesini öldürüp tandıra gömen zanlıdan kan donduran ifadeler Katil zanlısı Yusuf T.: "Boğazını bir dakika kadar iple sıktım. Sonra ip koptu, ağabeyim yere düştü. Daha sonra kopan ip parçasıyla yengemi de boğdum" "Ağabeyimle yengemi torbaya koyup cesetlerden kurtulmaya çalıştım. Hiçbir yer bulamadım"
YEREL HABERLER (Özel) Ağabeyi ve yengesini öldürüp tandıra gömen ...
Gölette boğulan sağlık çalışanı toprağa verildi
YEREL HABERLER Gölette boğulan sağlık çalışanı toprağa verildi
Yolun karşısına geçmeye çalışan aileye araç çarptı: Anne ağır, 3 çocuğu yaralı Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Yolun karşısına geçmeye çalışan aileye araç çarptı: ...
Büyükkılıç'tan 'Dünya Turizm Günü' açıklaması
YEREL HABERLER Büyükkılıç'tan 'Dünya Turizm Günü' açıklaması
Melikgazi Belediyesi okul yatırımlarına devam ediyor
YEREL HABERLER Melikgazi Belediyesi okul yatırımlarına devam ediyor
3 kişinin öldüğü kazada kamyonet sürücüsüne 5 yıl hapis
YEREL HABERLER 3 kişinin öldüğü kazada kamyonet sürücüsüne 5 yıl ...
TSE Kayseri’de Standardizasyon Semineri Düzenliyor
YEREL HABERLER TSE Kayseri’de Standardizasyon Semineri Düzenliyor
Kocasinan’da Osman Ulubaş Sümer Ortaokulu’nun açılmasına geri sayım
YEREL HABERLER Kocasinan’da Osman Ulubaş Sümer Ortaokulu’nun ...
Başkan Nursaçan: “Türkiye’nin en güvenli OSB’siyiz”
YEREL HABERLER Başkan Nursaçan: “Türkiye’nin en güvenli OSB’siyiz”
Başkan Büyükkılıç: “İtfaiyemizi fedakâr çalışmalardan dolayı tebrik ediyorum”
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç: “İtfaiyemizi fedakâr çalışmalardan ...
Talas'ta kadınlara yönelik kurslar yeniden başlıyor
YEREL HABERLER Talas'ta kadınlara yönelik kurslar yeniden başlıyor
Talas’ta kadınlara yönelik kurslar yeniden başlıyor
YEREL HABERLER Talas’ta kadınlara yönelik kurslar yeniden başlıyor
Kocasinan'da haftada 5 kez 70 farklı noktada besleme yapılıyor
YEREL HABERLER Kocasinan'da haftada 5 kez 70 farklı noktada besleme ...
3 Bant Bilardo İl Birinciliği sona erdi
YEREL HABERLER 3 Bant Bilardo İl Birinciliği sona erdi
Kocasinan’da haftada 5 kez 70 farklı noktada besleme yapılıyor
YEREL HABERLER Kocasinan’da haftada 5 kez 70 farklı noktada besleme ...
Melikgazi'den sağlıkçılara özel Tabipler Bahçesi
YEREL HABERLER Melikgazi'den sağlıkçılara özel Tabipler Bahçesi
Kayseri’de yurt sorunu yok Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı: “Kayseri’mizde açıkta bir öğrencinin kalmayacağı kanaatindeyim”
YEREL HABERLER Kayseri’de yurt sorunu yok Gençlik ve Spor İl Müdürü ...
'Kebikeç Spor Kahve' Projesine büyük ilgi
YEREL HABERLER 'Kebikeç Spor Kahve' Projesine büyük ilgi
Başkan Büyüksimitci: “Kalkınmanın anahtarı sanayidir”
YEREL HABERLER Başkan Büyüksimitci: “Kalkınmanın anahtarı sanayidir”

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.