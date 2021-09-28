Bin 300'lü yıllara ait Selçuklu eseri çıkarıldı Çıkarılan mezar taşında 'El muhtaç ila rahmetullahi' yazıyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Seyyid Burhaneddin Hazretleri’nin de türbesinin bulunduğu mezarlık içerisinde Selçuklu dönemine ait olduğu anlaşılan ve kazı çalışmaları 40 gün süren türbeyi yerinde inceledi. Başkan Büyükkılıç, “Kayseri’de tarihimize sahip çıkmaya, geçmişimize ait eserleri ortaya çıkarmaya devam ediyoruz” dedi.

Seyyid Burhaneddin Mezarlığı içerisinde, jeoradar çalışması ile toprak altında bir yapının varlığının tespit edilmesinin ardından Kayseri Koruma Bölge Kurulu'ndan izin alınarak 3 Ağustos’ta Müze Müdürlüğü denetiminde, Büyükşehir Belediyesi’nin konusunda uzman teknik kadrosu eşliğinde kazı çalışmaları yapıldı. Çalışmalar 40 gün sürdü. Kazı çalışmaları tamamlanırken, gerçekleştirilen kazılarda gün yüzüne çıkan yapının 13. yüzyılın ortalarından 14. yüzyılın ortalarına kadar görülen, cenazelik katı bulunan eyvan tipi türbe olduğu ortaya çıktı. Selçuklu veya beylikler dönemine ait olduğu anlaşılan yapının kuzey cephesinde üst kata çıkan merdivenler yer alırken, alt katın büyük oranda sağlam ve ayakta olduğu görüldü. Yine kuzey cephesinin önünde yapının içinden çıkartıldığı düşünülen İslami lahit formunda mezar taşı tespit edilirken, kazılarda bu mezar taşının yaklaşık 3’te 1’ine ulaşılabildi. Ayrıca mezar taşının okunabilen bölümünde ‘el muhtaç ila rahmetullahi’ (Allah’ın rahmetine muhtaç olan) yazdığı görülürken, kazılar sonucunda bugüne kadar bilinmeyen bir Selçuklu eseri daha şehre kazandırılmış oldu. Kazı çalışmaları tamamlanan eyvan tipi türbeyi yerinde inceleyen Başkan Büyükkılıç, kazı ile ilgili İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun ile Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanı Gürcan Senem’den bilgiler aldı. Başkan Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Selçuklu medeniyetinin merkezlerinden birisi olan Kayseri’de yeni bir Selçuklu eserini daha gün yüzüne çıkarttıklarını belirterek şunları söyledi;

“Kayseri bir açık hava müzesi diye hep söylüyoruz. Şu anda Seyyid Burhaneddin hazretlerinin metfun olduğu mezarlıktayız. Malumunuz Seyyid Burhaneddin Hazretleri 1200’lü yıllara ait bir dönemi çağrıştırır. Burada da yeni yaptığımız bir kazıda yine bir Selçuklu eseri gün yüzüne çıkmış oluyor. Bir türbe olarak, bilirkişilerimizin tespitleri o doğrultuda. Daha önceki yaptığımız kazıda kemiklik olarak nitelendirdiğimiz bölüm var idi. Kazılarımızın devam edip sonlanma aşamasında gördüğümüz şekliyle bunun metfun olan kabrin olduğu kısmın da ortaya çıktığı ve bir türbe olduğu kanaati oluştu. Daha önceki Selçuklu dönemine ait yapılmış olan çalışmaların benzeri burada söz konusu. Yaklaşık bin 300’lü yıllar Selçuklular dönemi ya da daha sonrasındaki beylikler dönemi olarak tanımlanıyor.”

Bulunan yapının Seyyid Burhaneddin hazretlerine yakın olmasının o döneme bir bakıma işaret ettiğini ifade eden Büyükkılıç, “Muhtemelen eyvan tipi, bir yapı söz konusu. Dikdörtgen şeklinde gördüğümüz gibi metfun olan kabrin olduğu yer. İnşallah bu konu ile ilgili diğer detaylarını daha sonraki çalışmada göreceğiz. Ama bir Müslüman mezarı olduğu da gün ışığı gibi ortada. Çünkü oradan çıkan levhada ‘rahmete muhtaç olan’ diye Arapça yazılmış olan tabirin olduğunu gözlemlemekteyiz. Bir Selçuklu şehri olan Kayseri’mizde Selçuklu’nun daha önceki, Kızıl Köşk, Keykubadiye Sarayı gibi kazılarımızı yaptığımızı, buradaki yapının benzerinin de aynen Kızıl Köşk’tekine benzemiş olması da yine bir Selçuklu eseri olduğunun en önemli kanıtlarından birisi” diyerek, Kayseri’de tarihe sahip çıkmaya, geçmişe ait eserleri ortaya çıkarmaya devam edeceklerinin altını çizdi. Başkan Büyükkılıç'a inceleme sırasında İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman, Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanı Gürcan Senem de eşlik etti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, İncesu Örenşehir, Kızıl Köşk, Keykubadiye Sarayı, Kaniş Karum ve fosil kazıları başta olmak üzere değişik alanlarda kazı çalışmalarını sürdürüyor.

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