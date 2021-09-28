Başkan Yalçın proje ve yatırımları anlattı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kayseri Şubesi üyelerine ilçedeki proje ve yatırımları içeren bir sunum yaptı.

Dernek binasında yapılan toplantının açılışında konuşan MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Mehmet Kütahneci, Başkan Yalçın ve ekibine ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, ortaya koyduğu başarılı çalışmalardan dolayı teşekkür etti. Toplantıya katılan AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu da, Başkan Yalçın’ın çalışmalarından övgüyle bahsederek, “Göz aydınlığımız, gururumuz 17/0’ımız. Tüm belediyelerin bizde olması ve böyle belediye başkanlarımızın da Allah razı olsun ses getirecek işler yapması önümüzdeki dönemlere umutla bakmamıza vesile oluyor. Özellikle Ali Dağı’na yapılacak olan füniküler sistemin Kayseri için önemli olduğunu düşünüyorum. Kayseri’ye gelecek misafirlerimizi götüreceğimiz alternatiflerden belki de ilki olacaktır. Kendilerine teşekkür ediyorum.” dedi. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da, iki buçuk yıldır durmaksızın hizmet ürettiklerine dikkat çekerek, Talas’ın ve şehrin geleceğine yön verecek yatırımlar gerçekleştirdiklerini söyledi.

Talas’taki büyük projelerin son durumuyla ilgili bilgiler aktaran Başkan Yalçın, “Ali Dağı Füniküler Hattı projesinin ön yeterlilik ihalesini yaptık. Dünya çapında firmalar katıldı. Önümüzdeki günlerde de yapım ihalesini gerçekleştireceğiz. İnşallah proje tamamlandığında seyir alanları ve kafe restoran gibi sosyal donatılarının yanında dağın zirvesinde hava sporlarıyla ilgili kurs merkezi de faaliyete geçmiş olacak. Ayrıca Talas Millet Bahçesi ile ilgili çalışmalarımız sürüyor. Burada da sosyal donatılar ve peyzaj çalışmalarının yanı sıra ilkokul, ortaokul ve lise binaları yer alacak. İnsanımız burada rahat bir nefes alacak.” ifadelerini kullandı.

Programda ayrıca Zincidere Göleti Mesire Alanı, Zincidere Restorasyon Okulu, Teknik Birimler Şantiyesi, Anayurt Meydanı düzenleme çalışmaları gibi önemli projeler hakkında bilgiler sunan Başkan Yalçın, son olarak da gelen soruları cevapladı.

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