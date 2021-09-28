Kayserispor - Trabzonspor maçı biletleri satışa çıktı

Süper Lig'in 8. haftasında Kayseri'de oynanacak Yukatel Kayserispor ile Trabzonspor maçının bilet fiyatları belli oldu.
Süper Lig'in 8. haftasında Kayseri Kadir Has Stadı'nda oynanacak Yukatel Kayserispor Trabzonspor maçının bilet fiyatları açıklandı. Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada bilet fiyatları 35 ila 125 TL arasında değişiyor. Maç biletleri bugün satışa sunuldu. Biletler, Passolig üzerinden satılabilecek. 02 Ekim 2021 Cumartesi günü saat 16:00'de oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları şu şekilde:
Batı Balkon (CDE Blok): 125 TL
Batı Balkon (BFG Blok): 95 TL
Batı Alt (CDE Blok): 85 TL
Batı Alt (BFG Blok): 75 TL
Doğu Alt (CDE Blok): 65 TL
Doğu Alt (ABFG Blok): 55 TL
Doğu Üst (Tüm Blok): 45 TL
Kuzey Üst (Tüm Blok): 35 TL
Güney Alt (Tüm Blok): 35 TL
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.