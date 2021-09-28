Melikgazi'de İbrahim Kendiroğlu İlkokulu'nun Temeli Atıldı

Melikgazi Belediyesi, Danışmentgazi Mahallesi'nde 20 derslikli İbrahim Kendiroğlu İlkokulu'nun temelini attı. Gençlerin ufkunu açacak okul yatırımları ile ilçede okul ihtiyacı kalmayacak.

Temel atma törenine AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Kaymakamı Bülent Karacan, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Saim Durgun, KTO Başkanı Ömer Gülsoy, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke, MHP İl Başkanı Adnan İncetoprak katıldı. Melikgazi olarak okul ihtiyaçlarını giderecek çalışmalara imza attıklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; “Melikgazi Belediyesi olarak, cami, Kur'an kursu, aile sağlık merkezi ve okul konusunda iddialıyız. Allah nasip ederse yatırımlarımız hız kesmeden devam edecek. Bugün bir ilkokulun temelini atıyoruz. Çok kısa bir sürede inşaatı tamamlanacak. Okul temel atmalarımız her hafta devam edecek. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına göre yatırımlarımızı belirliyor ve yapıyoruz. Bir İl Milli Eğitim Müdürlüğü gibi çalışıyoruz. 2024’e geldiğimizde aile sağlık merkezi, cami, kuran kursu ve okul ihtiyacı kalmayacak. El ele vererek güzel iyi bir ekiple çalışıyoruz. Melikgazi’de 40’a yakın projenin yapımı devam ediyor. Hayırseverimiz rahmetli olan evlatları İbrahim Kendiroğlu adına bir okul yaptırmaya destek olacaklarını söylediler. İbrahim Kendiroğlu kardeşimizin mekânı cennet olsun. Bizde maliyeti 6,5 milyon TL olan bu güzel okulumuzun temelini beraber atacağız. Bu işler el ele vererek oluyor. Başarılı güzel nesillerin yetişeceği, İbrahim Kendiroğlu İlkokulumuzun hayırlı olmasını dilerim” dedi. Okul sayısının yapılan hizmetler ile arttığına vurgu yapan Melikgazi Kaymakamı Bülent Karacan, “Her hafta bir okulu temeli atan Melikgazi Belediyemize çok teşekkür ederim. Bugün Melikgazi’miz çoğu ilden fazla öğrenciye sahip. Belediyemiz üstün bir gayret ile okul sayısını artıyor. Çocuklarımızı bizim geleceğimiz. Ve onun için elimizden gelen tüm desteği veriyoruz. Okulumuzun hayırlı olmasını dilerim.” diye belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise, “Kayseri modeli ile hayırseverlerimizle güzel işler yapmaya devam ediyoruz. Kayserimiz eğitimin ve eğitimcinin dostu, hayırseverliliği ile bilinen bir şehir. Geleceğin aydınlatılması öğrencilere yatırımla olur. Her türlü destek konusunda öğrencilerimizin yanındayız.” dedi.

Okulun hayırlı olmasını dileyen AK parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer de, “Eğitime katkı büyük bir nimettir. Bu okulda ve eğitime emek veren herkese teşekkür ederim. Kayseri Belediyelerinin yapmış olduğu hizmetler takdire şayan. Muasır medeniyetler seviyesine eğitimle gelinir. Mustafa Başkanımız Talas’ta yaptığı gibi Melikgazi’de de yatırımlar yapmaya devam ediyor. Kendileri ile gurur duyuyoruz” diye konuştu.



Tören ayaklarına geldi

Öte yandan bazı vatandaşlar da temel atma törenini balkonlarında çaylarını yudumlayarak takip etti.

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