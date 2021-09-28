Erciyes Cup: Botaş: 79- ÇBK Yenişehir Belediyespor: 76

Erciyes Cup Turnuvası'nın açılış maçında Botaş AŞ rakibi ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor’u 7976 mağlup etti.
Salon: Kadir Has Spor Salonu
Hakemler: Aytuğ Ekti, Uğur Özden, Muhammet Turp
Botaş A.Ş: Dubljevic (27), Ceren, Erdenay, Ayşe Cora (8), Pelin (2), Sehernaz (6), İnci (4), Burcu, Tilbe Şenyürek, Işıl alben (6), Jurjane (19), Davis (7)
ÇBK Yenişehir Belediyespor: Asena (19), Şevval (13), Melis, Yeliz (1), Fatmanur, Sinem Ataş (8), Holingsvorth, Turner (14), Anigwe (10), Esra Ural Topuz (11)
Periyotlar:
1.Periyot: 1919 (Berabere)
2.Periyot: 1315 (Botaş lehine)
3.Periyot: 1625 (Botaş lehine)
4.Periyot: 2820 (ÇBK Yenişehir Belediyespor lehine)
Devre: 3234 (Botaş lehine)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.