Erciyes Cup: Botaş: 79- ÇBK Yenişehir Belediyespor: 76

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Erciyes Cup Turnuvası'nın açılış maçında Botaş AŞ rakibi ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor’u 7976 mağlup etti.



Salon: Kadir Has Spor Salonu

Hakemler: Aytuğ Ekti, Uğur Özden, Muhammet Turp

Botaş A.Ş: Dubljevic (27), Ceren, Erdenay, Ayşe Cora (8), Pelin (2), Sehernaz (6), İnci (4), Burcu, Tilbe Şenyürek, Işıl alben (6), Jurjane (19), Davis (7)

ÇBK Yenişehir Belediyespor: Asena (19), Şevval (13), Melis, Yeliz (1), Fatmanur, Sinem Ataş (8), Holingsvorth, Turner (14), Anigwe (10), Esra Ural Topuz (11)



Periyotlar:

1.Periyot: 1919 (Berabere)

2.Periyot: 1315 (Botaş lehine)

3.Periyot: 1625 (Botaş lehine)

4.Periyot: 2820 (ÇBK Yenişehir Belediyespor lehine)

Devre: 3234 (Botaş lehine)

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