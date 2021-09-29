Eski eşini bıçaklayan koca, 'Bu sigara bitene kadar öleceksin' demiş

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eski eşini bıçaklayan koca, 'Bu sigara bitene kadar öleceksin' demiş

DHA

Eski eşini bıçaklayan koca, 'Bu sigara bitene kadar öleceksin' demiş


Samed Aydın SUN/ KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, 10 ay önce boşandığı Nihan Atay'ı (35) uzaklaştırma kararına rağmen işlettiği kuaföre gelip, 7 yerinden bıçaklayarak, ağır yaralayan Ramazan Uygur (40) hakkında, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Dava dosyasında tanık olarak ifadesi yer alan N.K. isimli kadının, "Ramazan, eski eşine `Bu sigara bitene kadar burada öleceksin, ben de seni izleyeceğim. Eğer ölmezsen cezaevinden çıkınca öldüreceğim" dediği ortaya çıktı. 
Olay, 15 Temmuz´da, Talas ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi Papatya Caddesi´nde meydana geldi. Ramazan Uygur, 2 çocuğunun annesi olan, 10 ay önce boşandığı Nihan Atay´ın işlettiği kuaföre geldi. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Uygur, Atay ile çocuklarını görme meselesinden tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü. Uygur, belinden çıkardığı bıçağı Atay´ın vücudunun 7 yerine sapladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Nihan Atay, sağlık görevlilerince ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´ne kaldırıldı. Ramazan Uygur ise suç aleti bıçakla polise teslim oldu. Adliyeye sevk edilen Uygur, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılarak, iddianame düzenlendi ve Kayseri 4´üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Ramazan Uygur hakkında, `eşi kasten öldürmek´ suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istendi.
Ramazan Uygur, DHA'nın ulaştığı iddianamede yer alan ifadesinde, "Asla öldürme amacıyla yapmadım. 2-3 kez bıçağı salladım. Nereye vurduğumu bilmiyorum. Sinirden gözüm döndü. Pişmanım" dedi.
'ÖLMEZSEN CEZAEVİNDEN ÇIKINCA ÖLDÜRECEĞİM' DEMİŞ
İddianamede, tanık olarak ifadesine yer verilen N.K. isimli kadının ise "Ben kuaförde Nihan Atay´ın yanında çalışıyorum. Nihan´ın eski eşi Ramazan Uygur kuaföre geldi. Nihan´ın telefonuna bakmak için istedi. Nihan `Hayır´ cevabını verince kendisine yumruk attı sonrasında mutfaktan bıçak alarak, Nihan´ı bıçakladı. Ramazan, `Bu sigara bitene kadar burada öleceksin, ben de seni izleyeceğim. Eğer ölmezsen cezaevinden çıkınca öldüreceğim´ dedi. Ramazan birkaç dakika sonra olay yerinden ayrıldı. 112´yi arayarak, durumu bildirdik" dediği ortaya çıktı.
Tutuklu sanık Ramazan Uygur, ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkarılacak.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN
2021-09-29 09:58:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tartıştığı kaynını av tüfeği ile vurdu
YEREL HABERLER Tartıştığı kaynını av tüfeği ile vurdu
Yolcu otobüsüne uyuşturucu operasyonu: 2 kilo kubar esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Yolcu otobüsüne uyuşturucu operasyonu: 2 kilo kubar ...
Erciyes Cup: Bellona Kayseri Basketbol: 73 - Beşiktaş: 69
YEREL HABERLER Erciyes Cup: Bellona Kayseri Basketbol: 73 - ...
Erciyes Cup'ta ilk gün tamamlandı
YEREL HABERLER Erciyes Cup'ta ilk gün tamamlandı
Hikmet Karaman: "Trabzonspor maçından 3 puan almak istiyoruz"
YEREL HABERLER Hikmet Karaman: "Trabzonspor maçından 3 puan almak ...
Hikmet Karaman: Milli maç arasını iyi değerlendirmek istiyoruz
YEREL HABERLER Hikmet Karaman: Milli maç arasını iyi değerlendirmek ...
Erciyes Cup: Botaş: 79- ÇBK Yenişehir Belediyespor: 76
YEREL HABERLER Erciyes Cup: Botaş: 79- ÇBK Yenişehir Belediyespor: ...
Başkan Gülsoy: “Orta vadeli planla 2022’de yüzde 5 büyüme öngürülüyor”
YEREL HABERLER Başkan Gülsoy: “Orta vadeli planla 2022’de yüzde 5 ...
Jandarmadan Huzur Güven ve Çocuk uygulaması
YEREL HABERLER Jandarmadan Huzur Güven ve Çocuk uygulaması
Makina Mühendisleri Odası'ndan Başkan Palancıoğlu'na ziyaret
YEREL HABERLER Makina Mühendisleri Odası'ndan Başkan Palancıoğlu'na ...
ERÜ’de Yapımına Devam Edilen Yurt İnşaatı Yerinde İncelendi
YEREL HABERLER ERÜ’de Yapımına Devam Edilen Yurt İnşaatı Yerinde ...
Melikgazi'de İbrahim Kendiroğlu İlkokulu'nun Temeli Atıldı
YEREL HABERLER Melikgazi'de İbrahim Kendiroğlu İlkokulu'nun Temeli ...
15 yıl hapis cezası olan kadın yakalandı
YEREL HABERLER 15 yıl hapis cezası olan kadın yakalandı
Kayserispor - Trabzonspor maçı biletleri satışa çıktı
YEREL HABERLER Kayserispor - Trabzonspor maçı biletleri satışa çıktı
Başkan Yalçın proje ve yatırımları anlattı
YEREL HABERLER Başkan Yalçın proje ve yatırımları anlattı
MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir'den Meral Akşener yorumu "HDP - PKK'yı bu derecede meşrulaştırma çabasındayken kendilerini bitirdiklerinin farkındalar mı"
YEREL HABERLER MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir'den Meral Akşener ...
Kararı duydu, cezaevinde intihar etti Uyuşturucu sanığı 15 yıl hapis cezasını aldığı gün cezaevinde kendini asarak yaşamına son verdi
YEREL HABERLER Kararı duydu, cezaevinde intihar etti Uyuşturucu ...
“Ulaşımdaki zamlar kırsaldaki vatandaşın şehre ulaşımını engelliyor” Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Kazım Yücel: “Zamlarla beraber öğrenciler aldıkları bursun büyük kısmını ulaşıma yatıracaklar” “Mesafe fiyat farkları olmalı ve maksimum ücret 3.60 TL olmalı”
YEREL HABERLER “Ulaşımdaki zamlar kırsaldaki vatandaşın şehre ...
TKB’DEN Kocasinan Belediyesi'ne uygulama ödülü
YEREL HABERLER TKB’DEN Kocasinan Belediyesi'ne uygulama ödülü
3x3 Basketbol turnuvası düzenlendi
YEREL HABERLER 3x3 Basketbol turnuvası düzenlendi
Bellona Kayseri Basketbol, yeni yıldızlarını arıyor
YEREL HABERLER Bellona Kayseri Basketbol, yeni yıldızlarını arıyor
Başkan Büyükkılıç, KASKİ Çağrı Merkezi'nde talepleri dinledi
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç, KASKİ Çağrı Merkezi'nde talepleri ...
TSE Başkanı Şahin: “Güçlü ülke standardı olan ve standartları belirleyen ülkedir” Türk Standartları Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin: “Standartlar üreticimizi rekabetçi yaparken, ürünlerimizi dünya pazarına taşıyacak”
YEREL HABERLER TSE Başkanı Şahin: “Güçlü ülke standardı olan ve ...
Koyun otlatma meselesinde 2 kişiyi bıçaklayan sanığa 17 yıl 6 ay hapis cezası
YEREL HABERLER Koyun otlatma meselesinde 2 kişiyi bıçaklayan sanığa ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.