Eski eşini bıçaklayan koca, 'Bu sigara bitene kadar öleceksin' demiş

Samed Aydın SUN/ KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, 10 ay önce boşandığı Nihan Atay'ı (35) uzaklaştırma kararına rağmen işlettiği kuaföre gelip, 7 yerinden bıçaklayarak, ağır yaralayan Ramazan Uygur (40) hakkında, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Dava dosyasında tanık olarak ifadesi yer alan N.K. isimli kadının, "Ramazan, eski eşine `Bu sigara bitene kadar burada öleceksin, ben de seni izleyeceğim. Eğer ölmezsen cezaevinden çıkınca öldüreceğim" dediği ortaya çıktı.
Olay, 15 Temmuz´da, Talas ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi Papatya Caddesi´nde meydana geldi. Ramazan Uygur, 2 çocuğunun annesi olan, 10 ay önce boşandığı Nihan Atay´ın işlettiği kuaföre geldi. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Uygur, Atay ile çocuklarını görme meselesinden tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü. Uygur, belinden çıkardığı bıçağı Atay´ın vücudunun 7 yerine sapladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Nihan Atay, sağlık görevlilerince ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´ne kaldırıldı. Ramazan Uygur ise suç aleti bıçakla polise teslim oldu. Adliyeye sevk edilen Uygur, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılarak, iddianame düzenlendi ve Kayseri 4´üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Ramazan Uygur hakkında, `eşi kasten öldürmek´ suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istendi.
Ramazan Uygur, DHA'nın ulaştığı iddianamede yer alan ifadesinde, "Asla öldürme amacıyla yapmadım. 2-3 kez bıçağı salladım. Nereye vurduğumu bilmiyorum. Sinirden gözüm döndü. Pişmanım" dedi.
'ÖLMEZSEN CEZAEVİNDEN ÇIKINCA ÖLDÜRECEĞİM' DEMİŞ
İddianamede, tanık olarak ifadesine yer verilen N.K. isimli kadının ise "Ben kuaförde Nihan Atay´ın yanında çalışıyorum. Nihan´ın eski eşi Ramazan Uygur kuaföre geldi. Nihan´ın telefonuna bakmak için istedi. Nihan `Hayır´ cevabını verince kendisine yumruk attı sonrasında mutfaktan bıçak alarak, Nihan´ı bıçakladı. Ramazan, `Bu sigara bitene kadar burada öleceksin, ben de seni izleyeceğim. Eğer ölmezsen cezaevinden çıkınca öldüreceğim´ dedi. Ramazan birkaç dakika sonra olay yerinden ayrıldı. 112´yi arayarak, durumu bildirdik" dediği ortaya çıktı.
Tutuklu sanık Ramazan Uygur, ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkarılacak.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN
2021-09-29 09:58:12
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