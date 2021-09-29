'KAYÜ’de Sağlık Turizminde Akreditasyon ve Hizmet Kalitesi' Konulu Söyleşi Düzenlendi

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Turizm Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 'Sağlık Hizmetlerinde Akreditasyon ve Hizmet Kalitesi' konulu çevrimiçi söyleşi etkinliği düzenlendi.

TURSAF Genel Sekreteri Ahmet Girgin ile AACI Türkiye ve Türki Cumhuriyetleri Yöneticisi Ömer Peşinci’nin konuşmacı olarak katıldığı etkinliğin moderatörlüğünü Mustafa Çıkrıkçıoğlu MYO Öğr. Gör. Emine Türkarslan yaptı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, önemli turizm geçmişine sahip ülkemizin, gerek coğrafi konumu gerekse sahip olduğu fiziksel ve teknik alt yapı ile insan kaynakları açısından sağlık turizminde dünyanın önemli sağlık üssü olacağını ifade etti. Rektör Karamustafa, “Sağlık turizmi 4 temel farklı düzeyde gerçekleşebilmektedir. Birincisi medikal turizm (tıp turizmi), genelde sağlık turizmi denildiğinde buraya gönderme yapılır; termal turizm, yaşlı bakım hizmetleri ve engellilere yönelik sağlık hizmetleri de sağlık turizminin önemli parçasını oluşturmaktadır. Sağlık turizmi genelinde, medikal turizm özelinde ise konuyu irdeleyecek olursak, Türkiye önemli bir tıp eğitimine sahiptir ve günümüzde şehir hastanelerimiz başta olmak üzere önemli fiziksel ve teknik alt yapı imkanlarımız bulunmaktadır. Sağlık turizminde uluslararası düzeydeki rekabet gücümüzü artırabilmek için hizmet, kalite ve akreditasyon konusuna daha fazla önem vermek gerekiyor” dedi.

Konuşmasında turizm sektöründe uluslararası pazarlara ulaşabilirlik açısından büyük önem arz eden akreditasyon konusunun önemli referans kaynağı oluşturduğuna dikkat çeken Rektör Karamustafa, “Turizm ürünleri açısından, turizm türleri açısından sağlık turizmi maliyeti yüksek bir turizm türü gibi gözükse de, getirisi oldukça yüksek turizm türüdür. O yüzden sağlık turizmine gereken hassasiyeti gösterilmeli ve sağlık turizminden ülke olarak gereken payı alabilmemiz için hizmet kalitesini ön planda tutarak akreditasyona dayalı rekabet edilebilirliği desteklemeliyiz” diye konuştu.

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