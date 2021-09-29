Tomarza Milli Eğitim Müdürü Kurt'tan okul ziyaretleri

Tomarza Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kurt, ilçe merkezi ve ilçeye bağlı mahallelerde bulunan okulları tek tek gezip, öğretmenleri ve öğrencileri dinledi.

Şehit Nazmi Kapucu Anadolu Lisesini ziyaret ederek okul yöneticileriyle bir araya gelen İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kurt, Okul Müdürü Hacı Dilbaz’dan okul hakkında bilgiler aldı. Eğitimle ilgili sorunları yerinde görmek, öğretmen ve öğrencilerle sıcak temas içerisinde olmak, yaşanılan sorunlara pratik çözümler bulabilmek amacı ile okul ziyaretlerinde bulunan Kurt, sınıfları tek tek gezerek öğrencilerle sohbet etti. Öğretmenlerle toplantı yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kurt, karşılaşılan aksaklıklar ve uygulamalarla ilgili memnuniyet konularında istişarelerde bulundu.

Kurt, idareci ve öğretmenlere yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

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