Kayserispor 7 maçta 11 puan topladı

Yukatel Kayserispor, Süper Lig'de oynadığı 7 maçta 11 puan toplayarak son yılların en başarılı dönemini geçiriyor.

Süper Lig'e son yükseldiği 20152016 futbol sezonundan bu yana aralıksız olarak 7 sezondur mücadele veren Yukatel Kayserispor, en başarılı dönemlerden birini yaşıyor. Bu sezon ligde oynadığı 7 maçta 3 galibiyet 2 beraberlik 2 yenilgi alan sarı kırmızılılar 11 puan topladı. Kayserispor 20 takımın mücadele verdiği Süper Lig'de 8. sırada kendine yer buldu. Kayserispor bu maçlarda 9 gol atarken kalesinde ise 7 gol yedi. Kayserispor, son 7 sezonda 20172018 sezonunda Rumen Teknik Direktör Marius Sumudica yönetiminde çıktığı ilk 7 maçta 4 galibiyet 2 beraberlik 1 yenilgi alıp 14 puan toplamıştı. Sarı kırmızılılar o sezon 12 gol atarken kalesinde ise 8 gol görmüştü. Kayserispor'un son 7 sezonda oynadığı ilk 7 haftada oynadığı maçlar ve neticeleri şöyle:



20212022 (3G2B2M11P)

AltayKayserispor 30

KayserisporAdana DS 11

BaşakşehirKayserispor 01

KayserisporKasımpaşa 20

HataysporKayserispor 21

KayserisporGalatasaray 30

GiresunsporKayserispor 11



20202021 (2G5M6P)

KayserisporKasımpaşa 10

AlanyasporKayserispor 20

KayserisporErzurumspor 13

AnkaragücüKayserispor 01

KayserisporSivasspor 13

Ç.RizesporKayserispor 10

KayserisporHatayspor 01



20192020 (3B4M3P)

KayserisporAlanyaspor 01

AnkaragücüKayserispor 11

KayserisporGalatasaray 23

AntalyasporKayserispor 22

KayserisporDenizlispor 11

KonyasporKayserispor 21

GöztepeKayserispor 40



20182019 (2G2B3M8P)

KayserisporAntalyaspor 20

BursasporKayserispor 00

KayserisporYeni Malatya 00

FenerbahçeKayserispor 23

GöztepeKayserispor 20

KayserisporKonyaspor 02

BeşiktaşKayserispor 20



20172018 (4G2B1M14P)

GalatasarayKayserispor 41

KayserisporGöztepe 10

KayserisporAnkaraspor 22

SivassporKayserispor 02

KayserisporAntalyaspor 20

KasımpaşaKayserispor 11

KayserisporBursaspor 31



20162017 (1G2B4M5P)

KayserisporAkhisarspor 02

FenerbahçeKayserispor 33

KayserisporGalatasaray 11

BursasporKayserispor 31

KayserisporÇ.Rizespor 21

KasımpaşaKayserispor 31

KayserisporBeşiktaş 01



20152016 (1G2B4M5P)

AnkarasporKayserispor 11

KayserisporKonyaspor 11

Mersin İ.YKayserispor 12

KayserisporTrabzonspor 01

GaziantepsporKayserispor 10

KayserisporBaşakşehir 01

GençlerbirliğiKayserispor 20

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