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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayserispor 7 maçta 11 puan topladı

İHA

Kayserispor 7 maçta 11 puan topladı

Yukatel Kayserispor, Süper Lig'de oynadığı 7 maçta 11 puan toplayarak son yılların en başarılı dönemini geçiriyor.
Süper Lig'e son yükseldiği 20152016 futbol sezonundan bu yana aralıksız olarak 7 sezondur mücadele veren Yukatel Kayserispor, en başarılı dönemlerden birini yaşıyor. Bu sezon ligde oynadığı 7 maçta 3 galibiyet 2 beraberlik 2 yenilgi alan sarı kırmızılılar 11 puan topladı. Kayserispor 20 takımın mücadele verdiği Süper Lig'de 8. sırada kendine yer buldu. Kayserispor bu maçlarda 9 gol atarken kalesinde ise 7 gol yedi. Kayserispor, son 7 sezonda 20172018 sezonunda Rumen Teknik Direktör Marius Sumudica yönetiminde çıktığı ilk 7 maçta 4 galibiyet 2 beraberlik 1 yenilgi alıp 14 puan toplamıştı. Sarı kırmızılılar o sezon 12 gol atarken kalesinde ise 8 gol görmüştü. Kayserispor'un son 7 sezonda oynadığı ilk 7 haftada oynadığı maçlar ve neticeleri şöyle:

20212022 (3G2B2M11P)
AltayKayserispor 30
KayserisporAdana DS 11
BaşakşehirKayserispor 01
KayserisporKasımpaşa 20
HataysporKayserispor 21
KayserisporGalatasaray 30
GiresunsporKayserispor 11

20202021 (2G5M6P)
KayserisporKasımpaşa 10
AlanyasporKayserispor 20
KayserisporErzurumspor 13
AnkaragücüKayserispor 01
KayserisporSivasspor 13
Ç.RizesporKayserispor 10
KayserisporHatayspor 01

20192020 (3B4M3P)
KayserisporAlanyaspor 01
AnkaragücüKayserispor 11
KayserisporGalatasaray 23
AntalyasporKayserispor 22
KayserisporDenizlispor 11
KonyasporKayserispor 21
GöztepeKayserispor 40

20182019 (2G2B3M8P)
KayserisporAntalyaspor 20
BursasporKayserispor 00
KayserisporYeni Malatya 00
FenerbahçeKayserispor 23
GöztepeKayserispor 20
KayserisporKonyaspor 02
BeşiktaşKayserispor 20

20172018 (4G2B1M14P)
GalatasarayKayserispor 41
KayserisporGöztepe 10
KayserisporAnkaraspor 22
SivassporKayserispor 02
KayserisporAntalyaspor 20
KasımpaşaKayserispor 11
KayserisporBursaspor 31

20162017 (1G2B4M5P)
KayserisporAkhisarspor 02
FenerbahçeKayserispor 33
KayserisporGalatasaray 11
BursasporKayserispor 31
KayserisporÇ.Rizespor 21
KasımpaşaKayserispor 31
KayserisporBeşiktaş 01

20152016 (1G2B4M5P)
AnkarasporKayserispor 11
KayserisporKonyaspor 11
Mersin İ.YKayserispor 12
KayserisporTrabzonspor 01
GaziantepsporKayserispor 10
KayserisporBaşakşehir 01
GençlerbirliğiKayserispor 20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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