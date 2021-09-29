Beşiktaş maça çıkmayacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Beşiktaş maça çıkmayacak

İHA

Beşiktaş maça çıkmayacak

Beşiktaş takımı, Erciyes Cup Turnuvası'nda bugün oynayacağı müsabakaya çıkmama kararı aldı.
Bellona Kayseri Basketbol takımı tarafından düzenlenen Erciyes Cup turnuvasında yer alan Beşiktaş, bugün oynayacağı müsabakaya çıkmama kararı aldı. 15. Erciyes Cup Organizasyon Komitesi tarafından yapılan açıklamada "Beşiktaş Kadın Basketbol takımı oyuncularının yaşadığı gıda zehirlenmesi sorunundan dolayı bugün (29 Eylül 2021) saat 16.00'da oynanacak Botaşspor maçına çıkamayacaklarını öğrenmiş bulunuyoruz. Kendilerine acil şifa diliyoruz. Turnuvamız saat 18.15'de oynanacak Bellona Kayseri Yenişehir Belediyespor maçı ile devam edecektir. 30 Eylül (yarın) programı ile ilgili açıklama daha sonra yapılacaktır" denildi.
Beşiktaş takımı dün oynadığı müsabakada Bellona Kayseri Basketbol takımına 7369 mağlup olmuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Beşiktaş HDI Sigorta Kadın Basketbol Takımı'nda 8 sporcu zehirlendi
YEREL HABERLER Beşiktaş HDI Sigorta Kadın Basketbol Takımı'nda 8 ...
Boşandığı eski eşini 7 yerinden bıçaklayan sanıktan şok savunma "Eşime bir buket çiçek geldi, kurbanlık için aldığım bıçak aklıma geldi"
YEREL HABERLER Boşandığı eski eşini 7 yerinden bıçaklayan sanıktan ...
Başkan Büyükkılıç: "Esnaf dostu bir şehir olmak olmazsa olmazımız"
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç: "Esnaf dostu bir şehir olmak ...
Kayserispor 7 maçta 11 puan topladı
YEREL HABERLER Kayserispor 7 maçta 11 puan topladı
Talas'ta doğalgaz patlamasının olduğu bölge incelendi
YEREL HABERLER Talas'ta doğalgaz patlamasının olduğu bölge incelendi
Kocasinan'da 104 dairenin ihalesi gerçekleştirilecek
YEREL HABERLER Kocasinan'da 104 dairenin ihalesi gerçekleştirilecek
Arı yetiştiricilerine sertifikaları verildi
YEREL HABERLER Arı yetiştiricilerine sertifikaları verildi
Tomarza İlçe Müftülüğü yeni hizmet binasına taşındı
YEREL HABERLER Tomarza İlçe Müftülüğü yeni hizmet binasına taşındı
Jandarma trafik timleri öğrenci servis araçlarını denetledi
YEREL HABERLER Jandarma trafik timleri öğrenci servis araçlarını ...
Tomarza Milli Eğitim Müdürü Kurt'tan okul ziyaretleri
YEREL HABERLER Tomarza Milli Eğitim Müdürü Kurt'tan okul ziyaretleri
5 bin kişilik öğrenci yurdu projesi hayata geçiyor
YEREL HABERLER 5 bin kişilik öğrenci yurdu projesi hayata geçiyor
'KAYÜ’de Sağlık Turizminde Akreditasyon ve Hizmet Kalitesi' Konulu Söyleşi Düzenlendi
YEREL HABERLER 'KAYÜ’de Sağlık Turizminde Akreditasyon ve Hizmet ...
ASPİLSAN Enerji’den bir ilk daha ASPİLSAN’da raylı sistem aküsüne yönelik yerli malı belgesi alındı
YEREL HABERLER ASPİLSAN Enerji’den bir ilk daha ASPİLSAN’da raylı ...
Eski eşini bıçaklayan koca, 'Bu sigara bitene kadar öleceksin' demiş
YEREL HABERLER Eski eşini bıçaklayan koca, 'Bu sigara bitene kadar ...
Tartıştığı kaynını av tüfeği ile vurdu
YEREL HABERLER Tartıştığı kaynını av tüfeği ile vurdu
Yolcu otobüsüne uyuşturucu operasyonu: 2 kilo kubar esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Yolcu otobüsüne uyuşturucu operasyonu: 2 kilo kubar ...
Erciyes Cup: Bellona Kayseri Basketbol: 73 - Beşiktaş: 69
YEREL HABERLER Erciyes Cup: Bellona Kayseri Basketbol: 73 - ...
Erciyes Cup'ta ilk gün tamamlandı
YEREL HABERLER Erciyes Cup'ta ilk gün tamamlandı
Hikmet Karaman: "Trabzonspor maçından 3 puan almak istiyoruz"
YEREL HABERLER Hikmet Karaman: "Trabzonspor maçından 3 puan almak ...
Hikmet Karaman: Milli maç arasını iyi değerlendirmek istiyoruz
YEREL HABERLER Hikmet Karaman: Milli maç arasını iyi değerlendirmek ...
Erciyes Cup: Botaş: 79- ÇBK Yenişehir Belediyespor: 76
YEREL HABERLER Erciyes Cup: Botaş: 79- ÇBK Yenişehir Belediyespor: ...
Başkan Gülsoy: “Orta vadeli planla 2022’de yüzde 5 büyüme öngürülüyor”
YEREL HABERLER Başkan Gülsoy: “Orta vadeli planla 2022’de yüzde 5 ...
Jandarmadan Huzur Güven ve Çocuk uygulaması
YEREL HABERLER Jandarmadan Huzur Güven ve Çocuk uygulaması
Makina Mühendisleri Odası'ndan Başkan Palancıoğlu'na ziyaret
YEREL HABERLER Makina Mühendisleri Odası'ndan Başkan Palancıoğlu'na ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.